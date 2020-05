Tu horóscopo diario: domingo 3 de mayo de 2020

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el domingo 3 de mayo de 2020. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Tienes un lado práctico que hoy debes poner a funcionar para que algo o alguien que está en tu entorno vaya por el mejor camino posible y no se produzca alguna colisión con la realidad y los sueños. Si quieres, puedes hacerlo sobradamente.

Tauro

Sacaras a relucir con tu pareja algún tema que aún no te habías atrevido a poner encima de la mesa porque te parecía algo desagradable. Pero ya te está afectando demasiado y es hora de que lo soluciones. Verás que no es tan tremendo como piensas.

Géminis

Renunciarás a algo que te gusta mucho porque comprendes que es mucho mejor hacerlo así por el bien de tu familia o de tu pareja. En el fondo, vas a ceder y eso es la mejor manera que tienes de demostrar todo el cariño y el amor que sientes.

Cáncer

Vencer los obstáculos no es tan difícil como hoy crees. Se trata de establecer una estrategia mental, en la que analices cuáles son tus puntos fuertes y tus puntos débiles y saques la mejor parte de ti, olvidando las debilidades. Sal de tu zona de confort.

Leo

A veces te sientes incomprendido o incomprendida porque te apartas de lo convencional, en especial en temas afectivos o en cómo entiendes la pareja. Es muy posible que no tengas más remedio que explicar tu posición sobre estos temas a alguien cercano.

Virgo

No sería de extrañar que después de ciertos hechos y de las experiencias que no te ha quedado más remedio que pasar, te acucie un halo de tristeza e incluso algo de depresión, pero será algo pasajero de lo que seguro vas a salir dentro de poco tiempo.

Libra

No te dejes llevar por la autocomplacencia y disponte a mejorar tu imagen aunque sea de manera sencilla y sin tener que acudir a ningún sitio especial. Si te lo propones seriamente, puede que incluso pases un rato divertido, lúdico, sin salir de casa.

Escorpio

Te centrarás en algo intelectual o relacionado con los estudios o con preparar algún trabajo que después te va a venir muy bien tener adelantado. Eso no significa que no te dejes un rato para ver una película o descansar con una charla.

Sagitario

Tienes un lado crítico que a veces dejas salir a relucir en el momento menos oportuno y hoy puede darse uno de esas circunstancias en las que querrás protestar de algo o decir en voz alta algo un poco desagradable. Procura no herir a nadie.

Capricornio

No te gusta derrochar y por eso es muy probable que ajustes todos los gastos que puedas ahora y no es ninguna mala idea. Encontrar tus cuentas saneadas es algo que te hará dormir mucho mejor y sin sobresaltos. No querrás gastar nada en caprichos.

Acuario

No te conviene imponer a una persona lo que a ti te parece justo, incluso si es un hijo porque debes respetar los gustos u opciones de los demás. Procura rebajar todas las tensiones y disfrutar de lo bueno que tienes, si te fijas es más de lo que crees.

Piscis

Hoy sonreirás ante las ocurrencias divertidas de alguien que sabe hacerte muy feliz y que te aporta luz y buena energía. Sus ideas y su conversación te traen alegría y eso es algo que debes poner en valor y agradecer mucho. Hay lazos emocionales fuertes.