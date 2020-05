El Govern inicia los contactos con partidos políticos para consensuar el Plan de Reactivación y Transformación Económica

Según ha informado Conselleria de Presidencia, Cultura e Igualdad este sábado en una nota de prensa, el plan ha sido elaborado a partir del diálogo continuado que se ha llevado a cabo desde el inicio de la crisis sanitaria con representantes de diferentes sectores de la sociedad de las Islas.

Al respecto, ha añadido, se trata de un documento "flexible", que está basado en la "transversalidad" y la "cooperación", y "abierto" a la incorporación de las aportaciones que pueda haber tras presentarlo a los diferentes actores implicados, entre los cuales también están los partidos políticos.

Por su parte, el vicepresidente Yllanes ha explicado que el Plan de reactivación marca las líneas generales de la política que quiere llevar a cabo el Govern una vez pasada la crisis sanitaria y que, por eso, "se pide a los partidos que aporten sus ideas y propuestas".

La intención es, ha añadido, también con la colaboración de los diferentes sectores sociales implicados, "fijar los objetivos y estrategias para poder sacarlos adelante".

Con todo, ha hecho hincapié en que esta tarea ya se ha empezado a llevar a cabo, después de que "este viernes se celebrará el consejo de gobierno y este fin de semana se produzcan las reuniones con los partidos." Unas acciones a las cuales, tal como ha indicado, hay que sumar que "la semana que viene se fijarán las reuniones sectoriales para empezar a dibujar las políticas activas que pondrá en marcha el Govern en el proceso de reactivación del modelo económico y social de Baleares".

PLAN DE REUNIONES CON LOS PARTIDOS POLÍTICOS

En cuanto a las reuniones con todos aquellos partidos políticos que cuentan con representación, la Conselleria ha detallado que se han iniciado esta mañana, con el PP, Ciudadanos y El PI y Vox.

Mientras, este domingo continuarán con los partidos que forman el pacto de Govern -PSIB, Unidas Podemos y MÉS per Mallorca-, para próximamente reunirse con MÉS per Menorca y Gent per Formentera.

Los encuentros se han llevado a cabo por las vías telemática y presencial, participando los consellers Yllanes y Santiago desde la sede de la Conselleria de Asuntos Sociales y Deportes, mientras que la consellera Costa ha participado telemáticamente desde Ibiza. Por su parte, el PP ha participado de manera telemática y los demás partidos lo han hecho de manera presencial.

PLAN AUTONÓMICO DE REACTIVACIÓN Y TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA

En cuanto al Plan, la Conselleria ha hecho hincapié en que este se divide en diez ejes, que presentan estrategias, planes y pactos encaminados a conseguir la recuperación económica y social de las Islas, de una manera inclusiva.

En concreto, estos ejes son una mejora del turismo y estrategia de activación; economía circular y nuevo modelo de consumo de proximidad; economía del conocimiento y la innovación y el impulso de nuevos sectores; modernización de la industria tradicional y recuperación del tejido industrial; impulso de la transición energética, la economía verde y la economía azul; agenda urbana y fomento de la vivienda; Economía social, sanitaria, educativa y reto demográfico; fomento de las industrias culturales y creativas; ocupación de calidad, formación y desarrollo empresarial y, finalmente, un eje transversal de Modernización de las instituciones y mejora de su gobernanza.