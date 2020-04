El Gobierno rechaza las críticas de actuar de forma unilateral y defiende la coordinación con las CC.AA.

Así lo ha asegurado la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, durante una comisión en el Congreso para explicar las actuaciones llevadas a cabo por su departamento en el marco del estado de alarma, en la que ha afirmado que las medidas se han tomado "siempre" en línea con los expertos, el diálogo con las CC.AA., sectores económicos y agentes sociales.

"Hay un órgano encargado del plan de desescalada donde cada comunidad tiene un representaste con voz para trasladar al Gobierno sus propuestas y coordinar las fases y las distintas órdenes que irán al Boletín Oficial del Estado (BOE) para decidir cómo se aborda esta desescalada", ha afirmado la ministra.

En este sentido, Maroto ha detallado que cada comunidad ha nombrado a un responsable para coordinar la desescalada de forma conjunta con el Gobierno y que, de hecho, algunas regiones como Canarias y Baleares han trasladado sus especificidades para contar con fases distintas a raíz de la diferente evolución de la enfermedad en sus territorios.

Maroto también ha explicado que la conferencia sectorial que preside cada semana el ministro de Sanidad, Salvador Illa, es un órgano que coordina pero no quita gestión de las comunidades, al no haber asumido competencias en ámbitos como la sanidad o las políticas sociales y educación, que los territorios siguen asumiendo en el ejercicio de su autonomía.

"Por lo tanto, coordinación con las CC.AA. cada semana, también con la reunión de los domingos en la conferencia de presidentes, donde se informa y se toman decisiones, como la desescalada. "Como no puede ser de otra manera, el plan se tiene que coordinar con las comunidades autónomas", ha zanjado la ministra.

Sin embargo, durante el turno de palabra de la oposición, el diputado de ERC del grupo Republicano, Joan Capdevila, ha definido en tres palabras la acción del Gobierno: "Poco, mal y tarde", al tiempo que ha criticado que el Ejecutivo "haya prescindido del Parlamento y de los grupos políticos, y haya sobrevolado la separación de poderes.

Capdevila se ha preguntado que si el Gobierno "ha hecho tanto, ¿cómo es que estamos tan mal?", argumentando que las decisiones se han ido tomando y comunicando "a bandazos y confundiendo" y que, de todas las acciones tomadas durante la crisis, muchas se deberían haber hecho hace años.

En este sentido, la diputada del PNV Idoia Sagastizabal también ha criticado que el Gobierno "no cuente con las autonomías, presidentes, ni partidos políticos", y que su formación se entere de las medidas cuando ya se han implementado. "Apenas se consultan, por eso se asiste a aclaraciones y correcciones; las improvisaciones han sido bastantes, las decisiones han sido precipitadas y se podrían haber hecho de otra forma", ha apuntado.

PP: "EL GOBIERNO NO HA BAJADO A LA ARENA"

La diputada del PP, María Moraleja, ha afirmado que el Gobierno ha prestado "muy poca atención" al comercio y ha pedido un plan para que los comercios y autónomos que quieren abrir sus persianas sepan cómo hacerlo tras esta crisis. "Siguen sin tener un plan, presentaron uno sin definir, sin pormenorizar y sin bajar a la arena", ha añadido.

En esta línea, su compañero del PP, Agustín Almodóvar, se ha referido a la "improvisación, la falta de ideas y mentiras del Gobierno, que no contribuyen nada a la imagen de España", aludiendo a que la Ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha dicho que el turismo no se abrirá hasta finales de año, algo que Almodóvar cree que no traslada certidumbre.

Por su parte, la diputada de Vox Patricia Rueda se ha referido a un Gobierno "nefasto", que ha llegado "tarde y mal" y a las "desacertadas declaraciones del vicepresidente Pablo Iglesias que no favorecen el desarrollo de los negocios, que aseguró que España debía reducir su peso en el sector turístico, una actividad clave en al economía española y que emplea a millones de españoles".

VOX CUESTIONA LA PRODUCCIÓN DE RESPIRADORES

Su compañero de filas, el diputado de Vox José María Figaredo ha afirmado que los respiradores producidos en España "son poco útiles para los pacientes graves", por lo que cree que los anuncios del Gobierno sobre el incremento de esta actividad han supuesto "una mera campaña publicitaria".

De hecho, Figaredo ha defendido que los respiradores necesarios en este momento son importados del extranjero y ha puesto en cuestión que la corporación Mondragón, que, en su opinión, no tiene experiencia en la producción de mascarillas, se haya dedicado a esta actividad, por lo que se ha preguntado si tiene que ver con el PNV.

Respecto a este asunto, la diputada de Bildu Isabel Pozueta ha contestado a Figaredo durante su turno de intervención que "nadie le ha montado a Mondragon una línea para hacer mascarillas, sino que las máquina la ha fabricado el propio grupo".

"Mondragon está haciéndolo porque es el mejor preparado; para ustedes, el modelo cooperativa no es el mejor, sino el de las grandes empresas y multinacionales, pero es un gran tesoro que hay que cuidar", ha apostillado Pozueta.

"ECOLOGISMO RADICAL"

El diputado de Foro Asturias dentro del grupo mixto, Isidro Manuel Martínez, cree que, del Gobierno de Sánchez "solo cabe esperar lo peor", refiriéndose a lo que él denomina "fundamentalismo verde", que conduciría al "descalabro industrial, porque los campeones mundiales del ecologismo radical quieren cerrar las cuencas mineras y las centrales sin ninguna alternativa".

Por otro lado, el diputado de Unidas Podemos Alberto Rodríguez ha recordado que España está lejos de contar con una industria que concentre el 20% del PIB que marca la Unión Europea como objetivo para este año, algo que no se trata de conseguirlo en el corto plazo, sino que tiene que ver con políticas industriales "de mucho tiempo atrás, con gobiernos que ni siquiera han tenido un Ministerio para ello y han deslocalizado la industria en los últimos años".

Rodríguez cree que el virus ha evidenciado dos aspectos respecto a la industria: que el empleo industrial "aguanta mucho mejor las crisis que cualquier otro y que, a menos industria, más fragilidad y más precariedad y desempleo". "No tener industria implica renunciar a nuestra soberanía como país, porque si se quiere impulsar determinas industrias, no tenemos la capacidad porque tenemos enorme dependencia del exterior", ha explicado.

Desde Junts Per Catalunya, su diputada Concep Cañadell ha pedido soluciones a los obstáculos que han tenido las empresas para solicitar las ayudas. "Si la finalidad es dar liquidez se deberían de haber tomado medidas directas para la liquidez sin incrementar la deuda, ya que muchas no querrán endeudarse, lo que facilitará los concursos, cierre de empresas y aumento del desempleo", ha señalado.

Por último, la diputada Ciudadanos María Carmen Martínez cree que los plazos para los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) han sido "demasiado cerrados e improvisados" para los ERTE, por lo que pide que sean más flexibles y vayan ligados a la capacidad de reactivación del comercio.