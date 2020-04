Las explotaciones de la Comunitat Valenciana sufrieron casi cuatro robos al día de media en 2019, según la Unió

Según ha informado la organización en un comunicado, si bien el número de robos total ha disminuido un 30%, tras pasar de 1.964 en 2018 a 1.372 en 2019, "sigue siendo una cifra muy elevada y supone un impacto fuerte para los agricultores y ganaderos de la Comunitat Valenciana, que se suman a sus problemas cotidianos".

Se trata de robos en explotaciones agrícolas y ganaderas y computados como hechos de hurto, hurto en interior de vehículo, robo con fuerza, robo con fuerza en interior de vehículo y robo con violencia e intimidación.

En la provincia de Valencia se conocieron 861 casos de robos, 287 en la de Alicante y 224 en la de Castellón. La provincia de Valencia "sigue estando a la cabeza de los robos de toda España", ya que se producen diariamente de media 2,5, "una cifra que es todavía muy alta".

"Estos son los datos que conocemos sobre las denuncias que se han puesto", han indicado desde la Unió, y "no sabemos cuántos robos se han podido producir y que no han sido denunciados, así como también sería interesante conocer el valor de lo robado que no se hace público", añaden.

"SOLO UN 20 % DE LOS CASOS HA SIDO ESCLARECIDO"

Asimismo, la Unió ha puesto de manifiesto que, de los 1.372 robos denunciados durante 2019, solo han sido esclarecidos 286 casos (168 en la provincia de Valencia, 69 en la de Valencia y 49 en la de Castellón, lo que supone un poco más del 20% del total.

La organización insiste pese a estos datos en "la importante labor que realiza el Equipo ROCA de la Guardia Civil" y "quiere transmitir la necesidad de dotarles de mayores recursos y herramientas para que puedan ser más eficientes y poder desarrollar mejor su trabajo".

En este sentido, La Unió, con el objetivo de que afloren todos los casos y no se quede ningún episodio sin investigar, pide que se permitan formas de denuncia más sencillas como se viene practicando en otros países de modo que se agilicen los trámites, aumenten el número de denuncias y de robos esclarecidos.