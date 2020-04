El Rialto proposa un pla per a reconstruir València i espera els decrets per a la desescalada

L'equip de govern de la ciutat de València, conformat per Compromís i PSPV i conegut com el Govern del Rialto, ha plantejat un pla de reconstrucció per a la ciutat després de la pandèmia de la Covid-19 amb la finalitat de "reactivar" la seua activitat econòmica i recuperar la normalitat en la seua vida diària.

Així ho ha indicat el seu alcalde, Joan Ribó, que ha assenyalat que l'Ajuntament està esperant els decrets del Govern central referits a la desescalada de l'estat d'alarma decretat pel coronavirus perquè la capital valenciana puga avançar en aquest procés.

El primer edil, que s'ha pronunciat d'aquesta manera en la roda de premsa posterior a la comissió municipal de seguiment de la Covid-19, ha explicat que l'executiu local proposarà aquest pla "per a la reconstrucció a partir de la pandèmia" a través d'una moció que presentarà en el ple ordinari que el consistori celebrarà aquest dijous.

Ribó ha dit que "una crisi pot servir per a empitjorar les coses" però també per a avançar i ha mostrat l'aposta del seu equip de govern per a "treballar en eixa direcció", alhora que ha subratllat que vol que eixe pla i el seu desenvolupament compten amb el suport de "tots els grups municipals". Igualment, ha exposat que es durà a terme de manera "articulada amb el treball de reconstrucció que es fa des de la Generalitat, a Espanya i i Europa" i ha ressaltat que pretén també comptar amb "la participació de tota la societat valenciana".

L'alcalde de València ha detallat que el pla de reconstrucció que proposa el seu govern per a la ciutat s'articularà en sobre tres eixos principals: garantir la màxima seguretat, impulsar la reactivació econòmica i aconseguir que "ningú quede arrere en l'eixida de la crisi".

"Volem una eixida per a totes les persones. Si alguna cosa hem après és que no som una societat invulnerable. Per açò, és necessari començar ja a construir l'escenari post-Covid. Hem d'incrementar la nostra resiliència i capacitat de resposta com a societat i hem de fer-ho en dues línies: la innovació i la cooperació", ha exposat.

Respecte a la desescalada de l'estat d'alarma programa pel Govern central, Ribó ha indicat que l'Ajuntament està treballant ja en els diferents vessants i àrees d'acció implicades en aquest procés però ha assenyalat que s'està a l'espera dels decrets de l'Executiu central per a dur-ho a terme. En aquest procés s'hauran de tindre en compte aspectes com la mobilitat ciutadana, l'ús dels espais comuns, la reobertura d'establiments de restauració i comerços i l'ús dels horts urbans, entre d'altres.

Joan Ribó ha agregat que de la mateixa manera es pretén actuar en altres àmbits com la celebració de noces civils. "Estem esperant els decrets del Govern. Farem tantes com ens permeten. Estem esperant saber el que ens permeten", ha asseverat a preguntat per aquests actes.