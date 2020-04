Coronavirus.- Ford Almussafes planteja un ERTO escalonat de 2.700 treballadors al maig a 1.100 al juny

La fàbrica valenciana reprendrà l'activitat en la seua planta de vehicles dilluns que ve, 4 de maig, mentre la de motors obrirà dos setmanes després, el dia 18. Aquest diumenge, 3 de maig conclou l'ERTO "per força" que va començar a aplicar-se a la majoria de la plantilla arran de la declaració de l'estat d'alarma davant de l'emergència sanitària.

Ara, la marca de l'oval planteja un nou ERTO, en aquest cas per raons productives i organitzatives, que s'ajuste a la tornada escalonada al treball i davant la previsió de la companyia d'un descens de la producció d'uns 13.200 vehicles al maig, 3.200 al juny i 1.300 al juliol.

Així ho han explicat a Europa Press fonts sindicals després de la comissió consultiva celebrada aquest dimecres i en la qual la companyia ha exposat la seua intenció d'aplicar el nou ERTO des del mateix dia que comença a arrancar l'activitat, el 4 de maig. En aquest ajust són susceptibles d'entrar fins a 7.095 empleats d'una plantilla de 7.211 treballadors.

Aquesta reunió s'ha produït just després de la del comité central de seguretat i salut en la qual UGT i CCOO han subscrit el protocol de seguretat dissenyat per a la tornada al treball, un document que no han firmat STM ni CGT, per no contemplar mesures que havien reivindicat.

El president del Comité d'empresa i portaveu d'UGT en Ford Almussafes, Carlos Faubel, ha assenyalat que aquestes mesures busquen "una tornada gradual i progressiva" a l'activitat, tant per a aconseguir un retorn "segur" com per a anar augmentat la producció conformement a la demanda i s'ha mostrat disposat a firmar l'ERTO si es mantenen les mateixes condicions que en els últims pactats amb l'empresa.