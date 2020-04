Cort abre este miércoles 44 parques y zonas verdes en diferentes barrios de Palma

Además, según han informado en un comunicado, este viernes, 1 de mayo, se abrirán las cuatro grandes zonas verdes de Palma: el bosque de Bellver, el parque de ses Estacions, el parque de la Ribera y el parque de sa Riera.

En los últimos días, han señalado, los técnicos del área de Infraestructuras, con la colaboración de la Empresa Municipal de Aguas y Alcantarillado (Emaya) están reforzando los trabajos de mantenimiento y desinfección de los parques, que continuarán diariamente.

Con esta medida, han explicado, quieren favorecer el cumplimiento de las medidas de distanciamiento social y, al mismo, tiempo, favorecer el paseo con niños y la práctica del deporte al aire libre en más espacios de Palma.

En este sentido, la regidora de Infraestructuras y Accesibilidad, Angélica Pastor, ha apelado a la responsabilidad y al civismo de la ciudadanía para seguir las indicaciones decretadas.

Cort ha detallado las 44 zonas que se abren este miércoles:

Ramon Rotger (Bons Aires), Camp Redó (Camp Redó), Can Simonet (Camp Redó), Reina Sancha de Nàpols (Secar de la Real); Son Serra Parera (Secar de la Real), Mirador del Terreno (El Terreno), sa Quarentena (El Terreno); Establiments Plaza Nova (Establiments); Son Vich (la Bonanova); Jardí del Bisbat (la Seu); Mirador Joan Miró (Porto Pí), Los Leones (Sant Agustí); Gomila Park (Son Armadams), Son Ximelis parc (Son Anglada); Son Cotoner parc (Son Cotoner), Son Dameto Nou (Son Dameto), Son Pizà (Son Dameto); Sagrat Cor (Son Espanyolet); Son Dameto Dalt (Son Rapinya); Son Puig d'Abaix (Son Roca); Son Puig Torrent (Son Roca); Son Puig Dalt (Son Serra-La Vileta); Arabella-Son Xigala II (Son Xigala); parc de Son Martorell (Coll d'en Rebassa); Torre d'en Pau (Coll d'en Rebassa), Can Tarres (el Molinar); Sa Petrolera (el Molinar); Son Perera (El Molinar); ses Cases de Son Ameteler (El Vivero); s'Hostalets (Els Hostalets), ses Sorts (Estadi Balear); sa Ribera Espai Verd (Les Merevelles), la Femu (l'Olivera), Jorge Luis Borges (Pere Garau), Can Palou-Façana Martíma Fase III (Polígon de Llevant), parc de Son Pedrals-Façana Marítima Fase IV (Polígon de Llevant), parc Krekovic (Polígon de Llevant), Aparcament Manacor (Polígon de Llevant), Crèdit Balear (Rafal Nou), Son Gibert Parc (Rafal Nou); Mare de Déu de la Victòria (Son Gotleu); plaça Orson Welles (Son Gotleu), sa Fertilitzadora -Son Costa (Son Oliva) y Son Rul.lan (Son Rul·lan).