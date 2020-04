Coronavirus.- Generalitat assegura que la Policia vetlarà pel compliment de normes durant les mesures de desescalada

Així ho ha explicat durant la reunió que ha mantingut amb responsables de les policies locals dels municipis més poblats de la Comunitat Valenciana per a coordinar les accions dels cossos de seguretat local durant els pròxims dies i, molt especialment, conforme se'n vagen aplicant mesures d'alleujament del confinament, segons ha informat l'administració valenciana en un comunicat.

Durant la reunió, Bravo ha ressaltat que, si aquest cap de setmana s'autoritza la pràctica esportiva individual i l'eixida selectiva per a persones que no pertanguen a col·lectius de risc, les policies locals estaran "per a orientar i ajudar a tots a mantindre les normes de seguretat perquè tot l'esforç realitzat durant quasi mes i mig per a lluitar contra la Covid-19 no es malmeta".

En aquest sentit, el Centre de Coordinació de Policia Local, dependent de l'Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències (AVSRE), ha informat que, des del passat 15 de març, les policies locals han practicat 212.674 identificacions, interceptat 193.1274 vehicles, detingut 236 persones i han interposat 27.882 denúncies per vulnerar alguna mesura establida en el decret de declaració de l'estat d'alarma.

Durant la reunió, també s'ha fet balanç del material de protecció que la Generalitat, a través de l'AVSRE, ha distribuït entre les corporacions de seguretat local.

En concret, s'han repartit 120.000 mascaretes, 60.00 parells de guants i 10.000 pantalles facials. A açò cal unir les 130.000 mascaretes entregades per a la protecció dels efectius de la Guàrdia Civil, el Cos Nacional de Policia i les Forces Armades desplegats en les tres províncies de la Comunitat Valenciana.