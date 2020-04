Los niños vuelven a las calles de Cartagena

La mañana ha transcurrido con normalidad. "Los cartageneros han dado ejemplo, una vez más, de su responsabilidad y saber estar. Es una gran alegría volver a ver nuestras calles con niños riendo y jugando", ha destacado la alcaldesa, Ana Belén Castejón.

Hay que recordar que el Estado de Alarma se mantiene y que es necesario respetar las normas establecidas que implican que los niños no se pueden alejar a un kilómetro de sus domicilios, que no pueden acercarse a menos de dos metros de distancia de otras personas, que deben ir acompañados por un adulto con el que conviven o por un cuidador y que no deben utilizarse las zonas de juegos infantiles.

"Hay que seguir extremando las medidas de precauciones porque la pandemia sigue estando ahí. Esto es el principio de la vuelta a la normalidad, pero para recuperarla completamente debemos seguir siendo cautos y respetar el distanciamiento social y las normas de higiene. Cuidándonos, cuidamos a todos los demás. Hoy damos un paso importante, pero debemos seguir avanzando", ha indicado Castejón.