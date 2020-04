Justicia activa un servicio de cita previa para la presentación de escritos al inicio de procedimiento

El Departamento de Trabajo y Justicia del Gobierno vasco ha puesto en marcha el Servicio de Cita Previa telemática para la presentación de escritos de inicio de los procedimientos judiciales en la Administración de Justicia en Euskadi.

Según la Consejería que dirige María Jesús San José, la herramienta, activada este pasado viernes y que ya ha registrado las primeras solicitudes, permite a profesionales de la Justicia y ciudadanía, en general, la reserva de citas presenciales en los juzgados vascos y "posibilita elegir el día, la hora y el juzgado de Euskadi en el que se va a presentar la documentación". La presentación de escritos se producirá a partir de este próximo lunes, día 27.

De esta forma, el Departamento de Justicia pretende "evitar concentraciones de personas en una misma franja horaria en los Palacios de justicia y reactivar, en la medida de lo posible, los Juzgados vascos".

Sin embargo, la cita previa no impedirá la presentación de "escritos iniciadores de asuntos inaplazables y urgentes" sin necesidad de cita previa. Estos asuntos serán recogidos por las distintas secciones de reparto, "como se ha venido haciendo hasta ahora".

El Departamento ha precisado que, a través del servicio de citas "no se admitirá la presentación de escritos de trámite", que se realizarán por medios telemáticos a través de la Extranet para profesionales de la Administración de Justicia en Euskadi, 'JustiziaSip'.

USO

El Departamento de Justicia ha aconsejado, "temporalmente, y para facilitar el distanciamiento social recomendado por las Autoridades Sanitarias", a abogados, procuradores y graduados sociales "una ponderación o moderación en la presentación de escritos", por lo que se admitirán hasta un máximo de cuatro por día, y una cita por persona y semana "para hacer más viable el reparto, pudiéndose bloquear la presentación de nuevos escritos a los profesionales que ya hayan tenido un turno durante esta semana".

Como máximo, podrá acudir a cada cita una persona, "que no podrá entrar al edificio hasta cinco minutos antes", y no se permitirá entrar a nadie en los Palacios de Justicia "si no acredita la cita correspondiente", bien por SMS o copia de correo electrónico.