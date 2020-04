El sindicato CCOO reclama mejoras en el régimen de clases pasivas y más interlocución para abordarlas

Según ha informado CCOO, entre sus reivindicaciones destaca que el régimen de clases pasivas se mantenga y lo haga con una financiación 'ad hoc' por parte del Estado para la gestión de este sistema hasta que se extinga -no hay nuevas incorporaciones desde 2011-. Otras de sus reivindicaciones son la revisión y revalorización de Haberes reguladores de los grupos y subgrupos A2, B, C1, C2 y E; revisión de prestaciones de orfandad por debajo de las del Sistema de Seguridad Social; y adaptar el cómputo del servicio social del franquismo para la jubilación anticipada.

Además, ha querido aclarar que la RDL 15/2020 aprobada este jueves establece que el Sistema de clases pasivas es independiente de los diferentes sistemas de mutualismo de la Administración; que en ningún momento se realiza ningún cambio en relación a prestaciones, tipos de jubilación, cuantías, etc; y que el Estado transferirá el importe necesario para la financiación del gasto para la gestión del sistema de clases pasivas y, por tanto, no recaerá en las entidades gestoras de la Seguridad Social y no se pagará con las cotizaciones sociales.