Kiko Matamoros acaba en el médico, vomitando y con la tensión disparada, tras una polémica con su ex Makoke

No fue buena tarde de este miércoles para Kiko Matamoros. El veterano colaborador de Sálvameacabó en el médico tras una intensa polémica con Makoke, su expareja y madre de una de sus hijas.

A petición de la dirección del programa, Makoke había propuesto los adjetivos sobre los que se van a valorar a su ex. En un principio, a él no le importó, a él no le importó porque es una mujer que está "fuera" de su vida y le causa "absoluta indiferencia".

Sin embargo, la polémica surgida a raíz de las palabras de Makoke, de quién se separó hace un par de años, le acabaron pasando factura y el colaborador tuvo que acudir al servicio médico.

"No es la primera vez que me pasa cuando tengo una situación de ansiedad y nervios, he vomitado y se me había disparado la tensión", confesó.

Entre los adjetivos que le dedicó están el ser "rencoroso, envidioso, empático, culto, soberbio, inseguro y trabajador".