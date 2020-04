Andy, en 'Masterchef': "Tamara Falcó y yo nos parecemos en esencia, los dos somos muy pijos"

Tamara Falcó, la ganadora de la última edición de MasterChef Celebrity, visitó este lunes a los participantes de MasterChef, y vivió algunas anécdotas curiosas con los concursantes del reality.

Andy fue el protagonista de una de ellas ya que el madrileño se puso muy nervioso al conocer a la hija de Isabel Preysler: "¿Puedo ir a darte dos besos?", preguntó el abogado que se dirigió rápidamente a saludarla.

Mientras que ella le saludaba y le deseaba suerte, Andy no pudo evitar confesarla que era seguidor suyo. Pepe Rodríguez le invitó a decirla algo delante de todos sus compañeros: "Es un placer que estés aquí, soy tu fan número uno".

"Mira que soy un hombre tranquilo, pero me he puesto nervioso cuando has entrado, no me lo podía creer", señaló el concursante. "Si te ha servido de inspiración, me alegro muchísimo", afirmó Falcó.

El madrileño afirmó que "Tamara, en persona, me ha parecido mucho más atractiva". Y añadió que "es verdad que nos parecemos bastante en lo que es la esencia, somos personas tranquilas y muy pijos".

La petición de Juana

Pero Tamara no solo 'descolocó' a Andy, sino que también despistó un poco a Juana ya que cuando la ganadora de la última edición de MasterChef Celebrity se acercó a ver cómo iba con su plato, la segoviana la despistó con una curiosa petición.

"Oye Tamara, quiero ver a Cayetano Martínez de Irujo, tráemele", le dijo la concursante a Falcó, que con cara de sorpresa y una sonrisa en la cara respondió: "Vale".