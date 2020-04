A las afueras del Palacio de Hielo, la gran morgue de España: “Es como si estuviéramos en guerra”

En los alrededores del Palacio de Hielo todos los días son igual de gélidos desde que la Comunidad de Madrid, con el visto bueno de Madrid Salud y de sus concesionarios, decidiera convertirlo en una morgue en los últimos días del pasado mes de marzo. No obstante, desde el miércoles pasado hay una novedad. Dos cubos llenos de flores, similares a los que se venden a las afueras de los cementerios, acompañan las dos señales de tráfico situadas en la puerta del recinto.

“Son nuevas, sí”, dice uno de los dos policías nacionales que custodian la entrada. El más joven, que ronda la treintena, cuenta compungido lo que hay dentro: donde antes patinaban familias, hoy descansan decenas de féretros ordenados alfabéticamente. Hasta allí los llevan, de uno en uno, o bien los bomberos o bien la Unidad Militar de Emergencia (UME). Una vez allí, se hace una ficha del cadáver y se le asigna una posición fija hasta su salida, que suele correr a cargo de las empresas funerarias que decidan las familias. “Le pones cara a los números, es durísimo…”, asegura el otro agente.

Mientras, una señora con el carrito lleno hasta la bandera exhala un “¡Ay, dios mío!” y pide no salir en la foto. Tampoco quiere ser fotografiado Poli, otro vecino de 80 años que, sin embargo, sí habla. Cuenta que sus abuelos maternos murieron en la pandemia de gripe de 1889 y que por eso sabe que los fallecimientos así “destrozan familias”. “Y en algún sitio hay que tenerlos [a los muertos], aunque entre esto, el cementerio y el Hospital Rey Juan Carlos, vamos apañados en el barrio”, concluye.

Cerca de la morgue también vive Carlos, otro vecino de 67 años. Aunque, dice, casi lo vive igual que los que están a 600 kilómetros. “No es agradable tener la mayor morgue de España delante de nuestra casa, pero en algún sitio tiene que estar”, cuenta resignado. La ventana de su salón da directamente al Palacio y, aunque explica que no está “todo el día mirando”, sí ha notado en los últimos días cómo ha decrecido el ritmo de cadáveres.

Esa sensación es compartida por el dueño del quiosco situado en la parte trasera del Palacio que, eso sí, tacha lo visto de “barbaridad”. “Es como si estuviéramos en guerra”. No tiene muchos periódicos disponibles pero no porque haya aumentado mucho las ventas, sino porque ajusta los pedidos a la demanda. “Y desde que empezó todo esto, menos, porque la gente no sale”. Por eso y por las muertes que está causando la crisis del coronavirus, pide que “acabe ya” aunque sabe que “sin vacuna, difícil”. Queda el consuelo de que la morgue sí tiene fecha de fin: mañana.

Según confirmó el pasado domingo la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, este miércoles el Palacio de Hielo cerrará sus puertas tras haber recibido más de un millar de fallecidos. “Los números de fallecidos son claramente otros”, afirma a 20Minutos el director general de Seguridad, Luis Miguel Torres, uno de los cerebros de la morgue. Otro de los motivos del cierre es que es menor la posibilidad de colapso en los hospitales y las residencias. “Al principio entendimos que podía saturarse el sistema funerario de la región y eso podía afectar a los hospitales y a las residencias… imagínate que no hubiéramos podido recoger a los muertos”, asegura.

La opción de que la morgue se ubicara en el Palacio, cuenta, salió en una reunión grupal con su departamento. Los camiones frigoríficos eran otra opción, pero querían dar solemnidad y, sobre todo, “dignidad” a unos caídos que, desde mañana, ya no tendrán que pasar por esta morgue.