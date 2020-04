Tu horóscopo diario: domingo 19 de abril de 2020

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el domingo 19 de abril de 2020. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Los amigos o amigas van a ser un soporte fundamental para ti hoy. Debes estar muy cerca de ellos porque serán los que realmente te pongan de buen humor y te arranquen una sonrisa. Una mujer joven te hará renovar tu esperanza en la gente.

Tauro

El Sol llega a tu signo hoy y es algo que te reconforta porque por fin recuperas energía y bienestar físico y emocional, que quizá por el estrés de los últimos días has dejado descuidados. Comienza una etapa mucho más renovadora de tu ánimo y alegre.

Géminis

Deja de lado algo más las redes sociales y no te enganches a ellas como la única tabla de salvación para estar en contacto con los amigos y amigas. Hay otros medios ya que hay demasiados mensajes o vídeos que sólo sirven para hacerte perder el tiempo.

Cáncer

Debes emplear parte del día en ordenar y reacondicionar tu entorno porque eso será importante para sentirte mucho más confortable y para que tu mente se centre en lo que verdaderamente te toca hacer. No creas que dejar todo tirado es algo positivo, en absoluto.

Leo

Ese sueño que tienes por cumplir es algo que te da mucha fuerza hoy, así que sigue con la mente puesta en conseguirlo. No tires en ningún momento la toalla porque más tarde o más temprano lo puedes lograr. Es sólo cuestión de tiempo y de creer en ti.

Virgo

Hay ciertas realidades que son duras de aceptar pero poco a poco lo vas a ir haciendo en la medida de tus posibilidades y del apoyo que te van a ofrecer algunas personas de tu entorno. Debes mostrar toda la empatía que puedas y tu agradecimiento.

Libra

No hagas como si no fuera contigo lo que sucede cerca de ti o lo que le pasa a un familiar cercano. Esa postura puede funcionarte por un tiempo, pero más tarde te pasará factura porque alguien te hará ver que no has hecho lo que debías. Cuidado.

Escorpio

Ciertas circunstancias te van a llevar a un estado de cierto nerviosismo hoy porque quizá quieras hacer más cosas de las que puedes hacer. Ojo con mostrar el lado más tenso o poco amable de tu carácter. Entrénate en controlar ese punto de enfado.

Sagitario

Vas a saber mostrar el mejor aspecto de tu personalidad y de tu carácter, el más abierto y empático y el que hace que la gente sonría contigo por tu ingenio o por tu manera de estar a su lado. Así pasarás esta jornada y lo cierto es que será muy positiva.

Capricornio

Hay planes o proyectos que de momento no van a salir como lo habías previsto, pero ahora no puedes deprimirte por ello, sino buscar el medio para sacarlos a flote más adelante. Hay ciertos bienes materiales que te ayudarán. También tener más información.

Acuario

Hoy influirá mucho en ti, todo lo que tenga que ver con tus preocupaciones y tus ideales. Estarás en un estado muy intimista, muy personal y dándole muchas vueltas a la cabeza. Pero es cierto que analizarás la situación bien y encontrarás respuestas.

Piscis

Ten claro que no hay ninguna necesidad de discutir con nadie para salvaguardar tus intereses, pero es cierto que hoy puedes sentir inclinación a ello y lo más acertado es que te pongas a analizar el porqué. Hallarás algo en tu interior que no conocías.