IU lamenta que "la ciudad pierde la oportunidad de contar con un presupuesto acorde a lo que necesita"

En una nota, IU ha señalado que este jueves "el 'no' de la derecha y la ultraderecha fue un 'no', entre otras cosas, al futuro de Córdoba, un 'no' a aumentar en 2,3 millones las ayudas de emergencia social y familiares para que la población más vulnerable pueda hacer frente a gastos de alimentación y suministros, un 'no' a destinar 3,8 millones para planes de empleo con los que contratar a personas que se han quedado en el paro por el covid-19".

También, ha dicho que supone "un 'no' a habilitar 7,5 millones de euros para líneas de ayudas a autónomos, pymes y empresas de economía social, un 'no' a transferir cuatro millones de euros a una empresa que está siendo muy castigada por esta situación como es Aucorsa y un 'no' a poner un millón de euros encima de la mesa para ayudar a quienes hoy no pueden pagar el alquiler de su vivienda".

Desde IU han expresado que siguen "sin entender que el alcalde ofreciera la posibilidad de colaborar y de plantear medias con las que atender y dar respuesta a las necesidades y problemas actuales de la ciudadanía cordobesa y, cuando lo hacemos, cuando proponemos enmiendas a los presupuestos, este ni tan siquiera las tiene en cuenta y simplemente se limita a alcanzar acuerdos con Vox, como por ejemplo subirle el sueldo a la delegada de Transformación Digital".

"Está claro que todo ha sido un 'show' mediático del alcalde y que nunca ha querido el consenso y el apoyo de los grupos de la oposición para sacar, entre todos, a Córdoba de esta situación excepcional, en la que hoy muchas personas no tienen ya recursos con los que comer y pagar las facturas de la luz, el agua o el gas, entre otras cosas, porque el Ayuntamiento sigue sin abonar las ayudas de emergencia social tras 17 días, cuando aseguraron que lo harían entre diez y 15 días", ha advertido.

Desde el grupo municipal han insistido que "desde el primer momento de esta crisis entendimos, y lo seguimos entendiendo, que es momento de colaborar, de ser serios y responsables con la ciudadanía, de ser propositivos y de arrimar el hombro", dado que "sólo de esa forma conseguiremos las mejores soluciones a los problemas de los vecinos". "Parece que el alcalde, visto lo ocurrido en el Pleno, opina lo contrario", han apostillado.