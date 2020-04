Cáritas Mallorca atiende alrededor de 1.300 personas desde el decreto de estado de alarma

Según ha informado este viernes el Obispado de Mallorca, desde el pasado 14 de marzo, más de 550 personas han pedido por primera vez apoyo. Esta cifra se suma a la media de 700 personas al mes que ya recibían ayuda de Cáritas.

De acuerdo con la entidad, la mayoría de las personas que se han acercado a Cáritas no necesitaban ayuda hasta ahora, pero por las circunstancias actuales se han quedado sin ingresos y no pueden asumir los gastos más básicos. Los perfiles son variados como familias con niños, familias monoparentales, personas mayores que no les llega la pensión o personas que no tienen regularizada su situación, entre otros.

Asimismo, han destacado que hay un grueso de personas fijas discontinuas que había venido a trabajar la temporada turística, que han finalizado la prestación de paro y actualmente no tiene ningún ingreso.

REFUERZO DE LOS SERVICIOS

Para hacer frente a esta situación generada por la crisis del COVID-19, los programas de Cáritas Mallorca se han reformulado para reforzar el acompañamiento telefónico, además de mantener abiertas la sede central y el espacio Joana Barceló, desde donde se atienden las llamadas.

Por otra parte, el programa de Acción de Base, además de informar de las ayudas públicas, ha tramitado 181 ayudas económicas para apoyar en alimentación y vivienda. Asimismo, se añade el apoyo que se ha seguido haciendo desde los Centros de Distribución de Alimentos y del Comedor Social 'Sor Isabel Bonnín' de Inca.

Además, para las personas que no pueden acceder a otras prestaciones y no tienen ingresos debido a la situación actual, el Govern ha ampliado con 2.000 nuevas prestaciones la partida de la Renta Social Garantizada (Resoga), un apartado en el que Cáritas Mallorca está tramitando más de 610 Resoga para perfiles diversos.

Desde el Servicio de Asesoría Jurídica se siguen resolviendo muchas dudas, sobre todo en materia de extranjería, y los Talleres prelaborales están cerrados pero se ha hecho seguimiento de cada una de las personas que formaban parte. Además, los participantes de los talleres han recibido la beca de formación íntegramente, aunque no hayan asistido (que suman un total de 6.000 euros).

También desde el Proyecto de Formación, Orientación e Intermediación Laboral se ha ofrecido formación online a las 113 personas que estaban llevando a cabo el programa.

LA IMPORTANCIA DE LOS VOLUNTARIOS

Cáritas Mallorca ha destacado a los voluntarios que hacen posible la misión de la entidad. Muchos siguen colaborando desde sus casas y otros ahora no pueden desarrollar sus tarea debido a la situación de emergencia, pero el equipo de voluntariado sigue en contacto con todos, preparando material de reflexión y oración que se les ha hecho llegar.

Por otra parte, desde la entidad han asegurado que el equipo de apoyo de la Clínica Jurídica (abogados y supervisores) "sigue más vivo que nunca" y ofrece apoyo a la asesoría jurídica dando toda la información útil en procesos jurídicos a las personas atendidas.

Desde Cáritas Mallorca han insistido en que la actual crisis provocada por el COVID-19 "ha visibilizado realidades sociales enterradas de una población que ya arrastraba las consecuencias de la crisis de 2008".