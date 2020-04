Coronavirus.-Oltra: "El pressupost 2020 serà molt diferent al que es va aprovar, es reorientaran partides a l'essencial"

Així s'ha pronunciat en la roda de premsa posterior al ple del Consell en ser preguntada sobre si s'ha plantejat un retoc pressupostari davant les quantitats que es destinen a fer front a l'efecte de la pandèmia i si es considera que els comptes aprovats al desembre ja estan invalidats en una situació com l'actual.

"No és que s'estiguen plantejant, és que estem duent a terme modificacions pressupostàries en els últims plens, hui mateix", ha dit, relacionades amb les línies nominatives pressupostades i que no van a poder executar-se, per la qual cosa es reorientaran a atendre les tres emergències generades pel coronavirus: sanitària, social i econòmica.

Oltra ha precisat que fins al moment el conjunt dels assumptes que han passat pel ple del Consell per a donar resposta a l'efecte de la pandèmia ascendeixen a 264 milions d'euros, encara que no tota eixa xifra correspon a modificacions pressupostàries, segons ha precisat.

Preguntada sobre si es contempla, com demana el PP, reduir el nombre de conselleries davant el canvi de la situació i per a generar un estalvi econòmic, ha indicat que "el Consell, per descomptat, està obert, la setmana que vé hi ha sessió de la diputació permanent (de Les Corts) i escoltarem totes les propostes, també les de l'oposició, per a poder establir comunament les estratègies que hem d'engegar de cara a la transició a la normalitat".