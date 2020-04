Tu horóscopo diario: viernes 17 de abril de 2020

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el viernes 17 de abril de 2020. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Estarás con la mente abierta a cualquier sugerencia que signifique divertirte, sea del modo que sea y es que necesitas poner distancia entre tu y cierta tensión que hay en el ambiente. Lo conseguirás sin mucha dificultad porque siempre te queda fuerza interior.

Tauro

A veces se te escapan datos imprescindibles para saber valorar bien lo que tienes en el plano afectivo y eso que a menudo los hechos pueden suceder en tu presencia. Te conviene poner mucha atención hoy en eso, sobre todo por el futuro.

Géminis

Las palabras pueden resultar sanadoras, mucho más de lo que parecen y hoy vas a tener la ocasión de comprobarlo. Escucharás a alguien que será como un bálsamo para tus emociones y para tu espíritu. Comparte ese bienestar con gente cercana.

Cáncer

A veces no queda más remedio que ceder ante ciertas presiones y hacer algo que no apetece y eso es algo que hoy vas a comprobar con tu pareja. Querrá hacer una cosa con la que no estás de acuerdo. Cederás finalmente y eso forma parte de tu buen juicio.

Leo

Relájate, porque este fin de semana puede ser muy entretenido si lo sabes organizar bien. Tus aficiones serán lo más indicado y en ellas, además, harás gala de buen humor y de habilidades especiales. Alguien va a estar en contacto contigo muy cercano.

Virgo

Tendrás que vigilar algo más todo lo relacionado con la comida y la bebida y no sobrecargar el estómago porque puede ser muy perjudicial. Cuidado también con los golpes, sin importancia, en cualquier parte del cuerpo. Ahora debes mantenerte en plenitud física.

Libra

No discutas con un amigo o una amiga por algo en lo que no estáis de acuerdo y que tiene que ver con la política porque no merece la pena y te darás cuenta pronto que lo más importante es estar unidos y apoyaros mutuamente. Evita lo superfluo.

Escorpio

Te estás preocupando mucho por alguien que se encuentra solo o lejos de su país y eso es algo muy importante, aunque debes de tener en cuenta que a lo mejor no puedes solucionar todo lo que te gustaría en a distancia. No obstante, las cosas van a mejorar.

Sagitario

No debes de sentir frustración porque alguien que te atrae no se fija mucho en ti. Puede que sea pronto y que no te hayas dejado ver lo bastante. Inténtalo con algo más de picardía y estrategia. Hay muchas maneras de acercarse a esa persona.

Capricornio

La actividad te conviene y si no puedes hacer otra cosa, al menos intenta seguir una rutina de ejercicios sencillos para no estar todo el rato en posiciones que no le vienen bien a tu espalda. Caminar un poco o subir escaleras te vendrá bien.

Acuario

Tendrás una idea muy brillante para sacar partido de una situación especial. Puede que sea algo relacionado con la creación de un nuevo negocio o una nueva forma de obtener algunas ganancias inesperadas que te van a venir muy bien en este momento.

Piscis

No te preocupes por las opiniones de los demás y mantén tu posición, porque llevarás razón. Eso es algo que sorprenderá mucho a los que tienes a tu alrededor, pero estás en tu derecho de pensar lo que quieras. Si crees en ti, nada te puede detener.