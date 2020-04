L'IVIE urgeix a les empreses valencianes a reforçar la seua digitalització per a esmortir l'impacte econòmic

La necessitat d'implantar el 'teletreball' per a afrontar l'emergència sanitària derivada del Covid-19 ha deixat a la vista algunes "manques en la penetració de la digitalització" tant en les empreses com en alguns àmbits de l'Administració Pública, per la qual cosa des de l'Institut Valencià d'Investigacions Econòmiques (Ivie) urgeixen a reforçar aquest àmbit per a "esmortir" l'impacte econòmic de la pandèmia.

En la Comunitat Valenciana, el 99% de les empreses té accés a Internet, si bé eixe percentatge baixa fins al 80% en el cas de les 'microempreses'. No obstant això, tindre l'equipament no significa saber aprofitar-lo eficientment. Només el 61% del personal de les empreses valencianes utilitza ordenadors (percentatge similar a la mitjana nacional), mentre que el 44% ho fa amb connexió a internet (9,5 punts menys que a Espanya).

"Això condiciona enormement les possibilitats de mantindre l'activitat a través del teletreball", com també el condiciona que només el 25,6% de treballadors dispose d'equips portàtils de les seues empreses (4,4 punts menys que el conjunt del país). Així s'adverteix en document 6 de la sèrie COVID-19: IvieExpress, elaborat per l'investigador Joaquín Maudos i l'economista Consuelo Mínguez, que analitza el "desigual aprofitament" de la digitalització per part de les empreses valencianes durant el confinament pel coronavirus.

L'estudi posa de manifest que la majoria de companyies de la Comunitat Valenciana fa un "ús molt limitat de la seua pàgina web". El 78,4% té el seu propi lloc web, però en el cas de les microempreses, el percentatge cau fins al 34,8% (30,2% a Espanya).

A més, només en la meitat de les empreses que tenen web, la seua pàgina permet accedir als catàlegs de producte, el 20% pot rebre comandes o reserves a través d'aqueixes webs, a penes el 12,8% fa seguiment de les comandes i únicament el 25% fa publicitat per Internet.

A això, se suma que únicament un 16,2% de les empreses en la Comunitat Valenciana (un 17,4% a Espanya) tenen en les seues plantilles especialistes TIC amb els quals donar suport a la digitalització de les seues activitats i processos. Un percentatge que descendeix fins al 3,8% i el 3%, en el cas de les microempreses valencianes i espanyoles, respectivament.

Les dades referides a la preparació dels treballadors en la utilització de les TIC també apunten a un "major potencial d'aprofitament que no està sent explotat": només una de cada cinc empreses realitza activitats formatives en TIC per als seus treballadors.

Resistir el 'xoc'

Segons destaquen els autors en el document, el camí recorregut en l'adquisició d'equipament digital en el teixit productiu valencià és important i, en aquests moments, està servint a moltes empreses per a resistir el 'xoc' i respondre a aquest.

No obstant això, una altra part important de l'economia valenciana que no compta amb eixa resiliència hauria de "contemplar la urgència de la digitalització", així com algunes unitats de l'Administració Pública en les quals el 'teletreball' a penes està implantat, la qual cosa limita la capacitat d'atendre amb rapidesa el devessall de peticions associada a les mesures adoptades per a fer front a les conseqüències del coronavirus.