El Centro Asturiano informa a sus socios de que seguirá emitiendo las cuotas aunque esté cerrado

Según la circular, a la que ha accedido Europa Press, la Junta Directiva del centro "no está facultada" para adoptar ninguna otra decisión, que no sea la de seguir cobrando los recibos correspondientes a las cuotas mensuales, ya que la modificación de las cuotas sociales "es de exclusiva facultad de la Asamblea General de Socios".

La Junta Directiva ha recordado a sus socios que "con las cuotas sociales no se paga sólo el uso de las instalaciones", sino que la cuota mensual "es consustancial a la condición de socio y a los derechos y deberes que fija la normativa estatutaria del Centro Asturiano de Oviedo, no contemplándose en éstos ninguna otra posibilidad para el uso y disfrute de las instalaciones y actividades que la citada condición de socio". Por otra parte, el Centro Asturiano no cobrará las cuotas de abonados a las diferentes actividades por haber sido interrumpidas.

Han informado además de que seguirán cumpliéndose los compromisos adquiridos tanto con el personal como con los colaboradores y entrenadores "o cualquier persona con la que se haya llegado a acuerdos económicos con anterioridad a la fecha del Estado de Alarma por los servicios prestados hasta dicha fecha". "Del mismo modo se atenderán los plazos establecidos con las entidades financieras y suministradores de todo tipo de servicios", han agregado.