Zaragoza.- Broto (ZeC): "estoy emocionada con las gentes de nuestro barrio de Torrero"

En su misiva, Broto ha agradecido el trabajo de las personas que están "en primera línea", entre los que ha citado los comerciantes, cajeras, repartidores, personal de limpieza y sanitario, entre otros.

"La solidaridad y el apoyo mutuo se suman para dar una respuesta cercana y local entre los que habitan Torrero para tejer una red de cuidados y apoyos a los más vulnerables, con una rapidez y una eficacia que hace palidecer a algunas acciones de la administración. Desde aquí, toda mi gratitud y mi sincera admiración para las personas que, de alguna u otra manera, habéis sido capaces de estar ahí apoyando, animando y cuidando", ha destacado en su carta.

Además, ha querido reconocer a todos aquellos pequeños comercios y tiendas de proximidad que han puesto a disposición de las y los vecinos con más dificultades de movilidad sus servicios.

REALZAR

"El comercio de proximidad ha pasado tiempos difíciles, y es hora de ponerlo en valor con ésta situación que estamos viviendo. Hemos sido capaces de volver a valorar esas tiendas, colmados y locales que nos rodean y que nos han permitido abastecernos sin necesidad de utilizar eltransporte público, sin grandes desplazamientos, intentando hacernos la vida más fácil en estos momentos de incertidumbre, dando la cara -nunca mejor dicho- y atendiendo nuestras demandas.

Además, ha querido extender su agradecimiento expreso a todas las personas operarias, reponedores, cajeras, profesionales de lo social, sanitarias, repartidores, transportistas, comerciantes y limpiadoras.

"Estoy segura de que nos volveremos a ver dentro de poco y podremos celebrar y confraternizar, sonreír y contarnos todo lo que hemos vivido y experimentado, disfrutando del placer de la compañía y la alegría de reencontrarnos", ha señalado.

"Nos ha tocado vivir un momento excepcional, nuestra cotidianeidad y nuestra rutina se han visto truncadas por una pandemia que no distingue entre territorios, edades y procedencias. Siempre que he tenido ocasión, he dicho públicamente que es un orgullo para mí, como responsable política, ostentar la presidencia de la Junta de Distrito de Torrero, pero ahora más que nunca es cuando puedo alzar la voz y decir claramente que me siento emocionada por las gentes de mi barrio", ha concluido.