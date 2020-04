Coronavirus.- Les telefonades a Centres Dona de persones properes a víctimes de violència masclista augmenten un 36%

Des del 16 de març i fins al 3 d'abril, s'ha rebut un total de 2.333 telefonades davant de les 2.043 rebudes durant la primera quinzena de març i abans que es decretara l'estat d'alarma, la qual cosa suposa un 14% més de telefonades. Respecte a la procedència de les mateixes, 1.156 corresponen a la província de València, 265 a la de Castelló i 902 telefonades han sigut realitzades des de la província d'Alacant.

Segons les dades oferides pel servici, de les 2.333 telefonades rebudes, 1.532 han sigut realitzades per dones víctimes de violència de gènere, 390 per professionals del sector i 411 per familiars o persones del seu entorn. Si es fa una comparativa respecte a les dos setmanes anteriors, destaca el major increment en les realitzades per família, amistats i població en general.

Aquestes xifres "confirmen una major conscienciació en la societat perquè qualsevol persona que tinga constància d'un cas de violència de gènere, ja siga familiar o persona amiga, veïna o coneguda, es pose en contacte amb el telèfon d'atenció i ho comunique als i les professionals", subratlla la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives.

Així mateix, des del departament que dirigeix Mónica Oltra destaquen com a dada significativa l'increment del 53,7% de les derivacions del 016 al telèfon 900 de la Xarxa de Centres Dona de la Generalitat respecte a la primera quinzena de març, passant de 177 derivacions aleshores, a les 272 que es van donar durant els primers 15 dies de l'estat d'alarma.

La Conselleria d'Igualtat ha engegat una campanya d'informació i sensibilització, en la qual a més d'informar sobre els telèfons d'atenció a les dones víctimes, es feia una crida a l'entorn perquè mantingueren una actitud vigilant en aquests moments en els quals moltes dones estan acompanyades pel seu maltractador les 24 hores del dia i no poden cridar per a demanar ajuda.