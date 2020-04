Así es el reloj inteligente que ha rebajado Amazon (y que está causando furor entre los usuarios)

Puede que, si no eres un habitual de las compras online, desconozcas la existencia de las ofertas flash de Amazon. Si este es tu caso... ¡no sabes lo que te estás perdiendo! El gigante del comercio por internet lanza cada día algunos de sus productos con suculentas ofertas que pueden llegar a alcanzar más del 80% de descuento. En esta sección puedes encontrar pequeños electrodomésticos, beauty gadgets, juguetes, herramientas, dispositivos electrónicos y todo lo que te puedas imaginar. Eso sí, Amazon ofrece este descuento solo durante unas horas, en unidades limitadas y... ¡hay algunas ofertas que vuelan!

Este es el caso de los smartwaches, uno de los productos estrella de la web y es que no hay jornada en la que uno de sus modelos no tenga un descuento interesante que no se agote en apenas unas horas. Así está ocurriendo con el modelo de Naixues, un reloj inteligente que registra los datos de 10 deportes, tiene pulsómetro y monitoriza el sueño. Este smartwach está rebajado un 15% y por menos de 41 euros podemos tener unas prestaciones muy interesantes en nuestra muñeca. ¿Te animas a probar las ofertas flash de Amazon?

El modelo rosa, de Naixues. Amazon

Disponible en tres colores

Aunque desde el ecommerce han apostado por el color champán para protagonizar esta oferta flash, la realidad es que este modelo de Naixues está disponible en otros dos tonos para satisfacer, así, las necesidades de cualquier usuario. Por un lado, se puede elegir el negro, más sobrio, discreto y elegante; por otro, uno rosa, que hará las delicias de los más atrevidos. ¿Lo mejor? Los tres modelos están sujetos a la oferta del 15% durante las próximas horas. Así que, si estaban pensando en hacerte con un smartwatch, este es tu momento. Pero, corre, ¡que las unidades disponibles están volando!

El modelo rebajado está disponible en tres colores: champán, negro y rosa. Amazon

