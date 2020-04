Detingut un home que va intentar agredir amb ganivets els seus propis pares, un veí i la Policia a Gandia

Segons han informat a Europa Press fonts policials, en la vivenda en la qual van succeir els fets hi havia també un veí dels pares que va pujar a ajudar el matrimoni quan es va desencadenar el succés, i que havia intentat repel·lir l'agressió del fill utilitzant un caminador com a separació entre tots dos.

El presumpte autor dels fets va rebre un dels tirs en una cama i un altre en el cos i va quedar conscient, per la qual cosa els agents li van poder informar dels motius de la detenció: violència domèstica i atemptat a agent de l'autoritat. No s'ha precisat si tenia antecedents. A més de l'agressor, dos dels quatre agents desplaçats finalment el lloc van patir algun tipus de lesió, no així ni els pares ni el veí que va mediar per a tractar d'evitar l'agressió.