Podemos: "Es absurdo aprobar unos presupuestos obsoletos que son imposible de cumplir"

En opinión de la diputada de la formación morada, "utilizar la crisis del coronavirus como excusa para exigirnos votar a favor de unos presupuestos que contienen recortes en sanidad, no sólo es absurdo, sino que es una inmoralidad".

Podemos ha solicitado desde hace semanas que el Gobierno Regional reformule las cuentas para tener en cuenta la nueva realidad que tenemos por delante, algo a lo que hasta ahora no ha obtenido no ha obtenido respuesta, ya que, tal y como afirma Marín, "el presidente no ha dado señales de vida desde hace casi un mes y ni siquiera ha tenido la cortesía de cumplir con su obligación y comparecer ante los grupos parlamentarios para explicar cuáles son sus planes o qué medidas piensa tomar para que la Región de Murcia pueda salir adelante".

La portavoz de Podemos ha señalado que "ahora que es obvio para todo el mundo que los presupuestos no sirven, tienen el descaro de pedirnos que se los aprobemos para modificarlos más adelante".

La razón real para que PP y Ciudadanos quieran aprobar "a toda prisa" los presupuestos se debe a que "las redes clientelares del Gobierno Regional están presionando para lograr las prebendas que lograron que se incluyeran, ante la certeza de que no va a haber dinero para cubrir los gastos de los servicios públicos".

Esto es para Podemos la "demostración de que el PP y Ciudadanos tienen como prioridad rescatar los beneficios de sus amigos, en lugar de tomar medidas para rescatar a la ciudadanía, en un momento en el que todos somos conscientes de los momentos difíciles que están por venir".

Además, Marín ha asegurado que "la excusa de que el 80% del presupuesto está comprometido en sanidad y educación es completamente ridícula", ya que "no se trata de cuánto se invierte, sino de cómo se gasta ese dinero". La diputada ha señalado que "mientras que se recortan a la Sanidad Pública en material sanitario y en farmacia hospitalaria más de 57 millones de euros, continúan su vorágine privatizadora con externalizaciones, conciertos y privatizaciones".

"¿Cómo pueden tener el descaro de pedirnos el voto a favor a esta aberración?" se ha preguntado la portavoz de Podemos.

Marín ha exigido al Gobierno regional "dejar de perder un valiosísimo tiempo" y se ponga ya a la tarea de redactar "un presupuesto nuevo, que atienda a las necesidades reales de la ciudadanía, y que tengan en cuenta los verdaderos ingresos que va a haber en la Región de Murcia, no lo que se aseguraban que iban a recaudar en diciembre, que evidentemente ya no casa con la realidad".

Para eso, según ha explicado la portavoz "sí que podrían contar con nuestro apoyo", pero sólo si existe la "voluntad real de poner a la ciudadanía por delante de sus redes clientelares".

Además, ha reiterado que "no pueden pretender que aceptemos que se recorten servicios públicos, sanidad o educación, mientras nuestra Comunidad Autónoma sigue perdonando más de 7 millones de euros anuales a casas de apuestas", o "quitando impuestos a los más ricos, vía exenciones que hacen que sean los trabajadores y trabajadoras quienes sostengan el que otros sigan con la fiesta, como si no pasase nada".

Por último, Marín ha demandado que "dejen de comunicarse con la oposición vía rueda de prensa" y que "convoquen una reunión telemática de todos los grupos parlamentarios para estudiar cómo sacar a nuestra Región adelante, retirando unos presupuestos que ellos mismos reconocen obsoletos y contando con la opinión y las ideas que todos y todas podamos aportar".

"Eso sería tener voluntad de cooperación; pedirnos que aprobemos unos presupuestos con recortes a sanidad y exenciones al juego, es tomar el pelo a la ciudadanía", ha concluido.