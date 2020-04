Coronavirus.- Mercadona duplica les vendes de bicarbonat de sodi

La venda d'aquest producte, disponible en tota la cadena, s'ha incrementat perquè un dels seus múltiples usos és la neteja i desinfecció de fruita, verdura i roba, així com per a rebosteria, cura i higiene personal, explica la companyia en un comunicat.

El 'proveïdor totaler' Jesús Navarro ha reforçat la producció d'aquest producte elaborat en la seua fàbrica de Novelda (Alacant), sota la marca Hacendado, perquè arribe a les més de 1.600 botigues repartides per Espanya i Portugal.

El bicarbonat de sodi és un compost sòlid cristal·lí, de color blanc i soluble en aigua. Es comercialitza en Mercadona des de fa més de 15 anys, en dos formats diferents per a adaptar-se a les necessitats: un pot de 300 grams per 0,69€/unitat, i una borsa d'un quilo per 1,19€/unitat.

Durant l'estat d'alarma, la cadena valenciana garanteix el proveïment i subministrament de totes les seues botigues amb els productes necessaris perquè els seus clients puguen confeccionar la seua compra habitual.