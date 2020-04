Coronavirus.- Detingut a Elx després de ser sancionat 32 vegades per saltar-se el confinament

La Policia ha informat, aquest dimecres, que els fets es van produir quan es va interceptar els dos homes quan circulaven en un vehicle. L'objectiu de la detenció va ser procedir a la seua identificació i comprovar el motiu del seu desplaçament.

Així, a causa de la falta de justificació, i amb motiu de proposar per a sanció per incompliment de les mesures acordades per Reial decret, es van consultar les bases de dades policials i es va comprovar que tots dos havien sigut proposats per a sanció en diverses ocasions tant per Policia Local d'Elx com per Policia Nacional.

Concretament, a un d'ells li constaven 32 sancions: catorze per Policia Local d'Elx i díhuit per Policia Nacional; i, a l'altre una per Policia Local d'Elx i tres per Policia Nacional.

A causa de la falta de justificació del desplaçament i per la reiteració de sancions interposades, tots dos van ser detinguts per un delicte de desobediència greu a l'autoritat per incompliment de les mesures acordades pel Reial decret 463/20, sent posats a disposició judicial del Jutjat d'Instrucció en funcions de Guàrdia d'Elx.

Aquesta actuació s'enquadra dins del dispositiu especial de vigilància per a reforçar els controls d'accés a les localitats susceptibles d'albergar ciutadans amb segones residències amb la finalitat d'evitar els seus desplaçaments.