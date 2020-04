Coronavirus.- Puig planteja al Govern que els ERTO del sector turístic tinguen una "durada major"

Així ho ha manifestat després de mantindre una reunió per videoconferència amb representants del sector turístic, a la qual també ha assistit el conseller de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, Arcadi España.

Durant la trobada, el cap del Consell ha acordat amb el sector "treballar units" per la recuperació del turisme en la qual considera que és "la pitjor crisi" patida en tota la història.

En primer lloc, Puig ha volgut expressar el "reconeixement" i "agraïment" del Govern valencià a la "generositat" de totes les empreses del sector de l'hoteleria que han posat a disposició les seues instal·lacions per a garantir una millor atenció mèdica i el descans a aquells professionals que ho necessiten.

A més, ha assegurat que ha arribat a un acord amb el sector que implica "mirar cap a avant" en un moment en el qual "les coses estan difícils" i "van a ser especialment dures" per al sector turístic. En aquest sentit, ha explicat que van a "treballar junts per a aconseguir que aquestes platges, aquestes ciutats, aquests espais meravellosos que té la Comunitat Valenciana tornen a ser espais turístics".

"Tindrem l'oportunitat de nou d'acollir milers i milions de ciutadans que van a vindre a la Comunitat Valenciana", ha augurat. Per a açò, "ara hem de preparar una Comunitat Valenciana viva i segura per a anar transitant cap a eixe horitzó".

Des de la Generaltat "anem a posar tot el que puguem d'ajudes", ha asseverat. Al mateix temps, ha exigit a l'Estat "mesures fonamentals" com per exemple que els ERTO del sector turístic tinguen una durada major, atés que aquest sector "no va a poder començar l'activitat turística immediatament".

En qualsevol cas, Puig creu que és hora de "sumar i de mirar avant". En la seua opinió, aquesta és "sens dubte la pitjor crisi de la història en general i en el sector turístic la més important sens dubte que mai". "Mai havíem tingut una crisi d'aquestes característiques, amb aquesta potència", ha insistit.