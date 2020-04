"Las víctimas de violencia de género tienen que saber que no están solas", tampoco durante el confinamiento

La Generalitat ha reforzado el servicio de atención a las mujeres en el teléfono 900 900 120, una línea 24 horas que durante todos los días del año atiende en Cataluña las urgencias de víctimas de violencia de género. Desde este teléfono, de ser necesario, derivarán cada consulta a la entidad correspondiente para un servicio más concreto. En estos días de encierro en el hogar, las mujeres que viven situaciones de violencia ven como puede haber riesgo de que su día a día se agrave aún más.

El Servicio de Atención, Recuperación y Acogida (SARA) del Ayuntamiento de Barcelona, especializado en violencia de género, ha atendido a 537 mujeres de media cada semana desde el inicio del confinamiento. También se ha atendido un total de 13 urgencias en 15 días, mientras que antes del estado de alarma se estaban atendiendo de urgencia entre 4 y 6 casos al día.

“Han aumentado las llamadas de necesidad de apoyo. Las compañeras que están haciendo atención están en constante trabajo. Es necesaria la ayuda psicológica para la necesidad de gestionar la situación y el miedo”, explica a20minutosla directora de la Plataforma Unitària Contra les Violències de Gènere, Remei Sáez. "Gestionar ese estrés es algo realmente muy complejo si no hay apoyo desde fuera. Hemos de pensar también en que cuando hay una situación de violencia instalada tiene unos efectos en la salud física y psicológica de la mujer y de los niños y niñas", añade una de las cofundadoras del proyecto Tamaia, Beatriu Masià.

Ahora, más apoyo que nunca desde las entidades

Beatriu Masià, del proyecto Tamaia, explica cómo se lleva a cabo el trabajo en estos días complicados para todas: “Nosotras cuando empezó el confinamiento nos organizamos para poder ampliar el servicio de atención telefónica. Hasta este momento teníamos dos días de atención directa telefónica y ampliamos a cada día. Lo hicimos porque nosotras utilizamos muchísimo la atención al contestador y nos hemos organizado en que cada una de las terapeutas presta atención a las mujeres". En Tamaia atienden llamadas de asesoramiento a mujeres maltratadas, pero destacan que las emergencias deben dirigirse al 900 900 120.

Atienden a mujeres que por primera vez contactan con Tamaia y a otras que ya forman parte del programa: "De cara a las mujeres que ya están en el programa de atención de Tamaia, las llamamos a todas y nos pusimos a su disposición. Empezamos a agendar atención telefónica o por Skype en los horarios y momentos en los que a ellas les fuera más fácil", comenta Masià.

"Las personas que habitualmente están con ellas siguen trabajando"

Remei Sáez, de la Plataforma, también resalta que “las entidades que hacen atención telefónica siguen haciendo el trabajo. Lo más importante es hacerles llegar que no están solas. Las personas que habitualmente están con ellas siguen trabajando. Las víctimas de violencia de género no están solas”. Incluso desde los establecimientos abiertos por ser considerados esenciales: “Tanto las farmacias como los supermercados hacen explícito que si las mujeres no pueden llamar, desde el establecimiento pueden llamar por ellas”.

El aborto y los derechos sexuales y reproductivos

La coordinadora de L’Associació de Drets Sexuals i Reproductius, Sílvia Aldavert, explica que el aborto es un derecho fundamental a garantizar, en toda su amplitud, en estos días de confinamiento. "Es verdad que en España se mantiene el aborto como un servicio de urgencia, pero no se tiene en cuenta las barreras más importantes: la desigualdad territorial hace que muchas mujeres tengan que desplazarse para acceder a un aborto y la ley estatal sobre aborto obliga a que las visitas sean presenciales". Actualmente para acceder a un aborto hay que hacer un mínimo de tres visitas.

La Generalitat ha aprobado este viernes que tan solo sea necesaria una visita presencial a los centros de salud especializados, combinándola con seguimiento telemático. "Se trata de una medida vital para reducir el riesgo de contagios de las mujeres, evitar desplazamientos innecesarios y proteger mujeres y profesionales", recoge L'Associació en un comunicado. Piden que se haga extensiva a todo el resto del territorio del Estado Español.

Sílvia Aldavert, añade: "La mayoría de países en Europa están poniendo una regulación específica para hacer el aborto farmacológico en casa, sin tener que salir. Pedimos que las instituciones tengan esto en cuenta".

🔴 L'avortament i l'anticoncepció d’urgència continuen sent serveis d’urgència.



🤷‍♀️ Si us trobeu en aquesta situació i teniu qualsevol dubte, ens podeu contactar a:



▪️ 687 74 86 40

▪️ 93 415 10 00

▪️ comunicacio@lassociacio.org



💜✊🏽 Som aquí per cuidar-nos. Entre totes, tot! pic.twitter.com/JaLJMO5l8z — L'Associació #DesDeCasa (@lassociaciodsr) March 19, 2020

Preocupa el posible aumento de embarazos adolescentes, una vez se levanten las medidas de confinamiento. "Vemos que en estas cuatro semanas no están viniendo a nuestros servicios de urgencia jóvenes menores de 18 años. Las jóvenes están confinadas y mayoritariamente se van con sus familias y nos preocupa también si esto tiene un impacto y si han tenido relaciones antes o durante el confinamiento. Puede haber un aumento de embarazos adolescentes o aumento de abortos e interrupciones en edades adolescentes, posteriormente", explica Aldavert.

El acoso sexual en el trabajo, en el punto de mira

La secretaria de Igualtat i FP de la UGT de Cataluña, Eva Gajardo, detalla que el acoso sexual y el ciberacoso en el ámbito laboral pueden acentuarse en esta situación. “El acoso sexual se vuelve una moneda de cambio en algunos casos. Realmente las mujeres en situación más precaria se quedan en una situación de más vulnerabilidad referente al trabajo, y con posibles despidos. El chantaje sexual es un mecanismo bastante latente. Queremos hacer el llamamiento de estar preocupadas con este tema. El hecho de haber enviado a la gente a su casa nos trae a la mente el ciberacoso en estas nuevas formas de trabajo”.

“Reivindicamos en el ámbito laboral el convenio 189 y el 190. Pedimos la ratificación con urgencia, porque el del 190 habla del acoso sexual en el ámbito laboral. Tenemos que ser muchos más duros, más potentes y más fuertes. Las empresas han de demostrar que están poniendo todos los mecanismos para evitar el acoso sexual y por razón de sexo. El convenio 189, en este caso, hace referencia a las trabajadoras del hogar. Completamente necesario”, explica Gajardo

"Se necesita el trabajo de las mujeres pero no se le da el valor que tiene, es una manera de ejercer el machismo"

Estos días que se ponen en valor más que nunca profesiones feminizadas, las peticiones de retribuciones justas y reconocimiento igualitario, se acentúan: “Hay que poner en el centro y valorar el trabajo del cuidado. Si esta situación nos va a traer algo positivo será el darse cuenta de las miserias machistas del sistema. Se necesita el trabajo de las mujeres pero no se le da el valor que tiene, es una manera de ejercer el machismo”.

Las situación de nuestras vecinas es conciencia de todas: “Ahora más que nunca tenemos que estar con todos los cinco sentidos, no solo en el ámbito laboral sino en el ámbito social. Si podemos ver cualquier situación susceptible de cualquier tipo de maltrato psicológico o físico, hay que hacer un llamamiento para estar más alerta que nunca”, añade Eva Gajardo.

Guías de 'Barcelona Antimasclista des de casa'

Precisamente con carácter comunitario se han elaborado las guías del Ayuntamiento de Barcelona, para saber qué hacer y qué no hacer, dirigidas a la ciudadanía en general. Son instrucciones sencillas para redes vecinales y comercios, para detectar y dar apoyo a situaciones de violencia machista. Todo puede empezar, por ejemplo, con el paso de iniciar un vínculo aunque sea a través de nuestras ventanas. La acción vecinal puede ser esencial.

También hay material para las mujeres que sufren esta situación, para medidas de autoprotección. Es importante recordar que las salidas del hogar para denunciar casos de violencia de género, son causas justificadas. Los menores, en este caso, también corren un riesgo y juegan un papel fundamental en las situaciones, por eso parte de la información también se dirige a cómo gestionar las acciones con ellos.

Y lo más importante para todas las mujeres. Ante cualquier situación de riesgo, llamar al 900 900 120 o el teléfono para toda España, 016. La vida de todas nosotras es lo más importante. Cuidémonos.