El recurs de la Petxina obri aquest dimarts les seues portes per a allotjar a persones sense llar

El recurs d'acolliment a persones sense llar muntada en el complex esportiu de la Petxina obrirà aquest dimarts les seues portes per a començar a allotjar a aquest col·lectiu vulnerable de manera escalonada, amb l'entrada d'entre deu i quinze usuaris al dia.

La regidora de Serveis Socials de l'Ajuntament de València, Isabel Lozano, ha explicat que aquest dimarts, a partir de les 11 hores, començarà l'acolliment de persones en situació de carrer en aquest recurs de campanya habilitat com a espai de suport a la residència d'esportistes d'elit del mateix recinte, que funciona des de l'inici de la crisi sanitària del coronavirus, ha recordat el consistori en un comunicat.

La previsió és que cada dia s'incorporen al recurs entre 10 i 15 persones noves fins a completar l'aforament. L'Ajuntament ha assegurat que, una vegada aquest recinte estiga complet, començarà a donar-se entrada a l'alberg de campanya preparat en el poliesportiu municipal del Cabanyal.

"Una vegada estiguen en funcionament el total d'aquestes 130 places, comptarem amb 910 llits individuals. València tindrà muntat en un temps rècord una completa xarxa d'atenció al col·lectiu sense llar amb una intervenció completa", ha remarcat Lozano.

En aquests recursos s'ofereix a les persones sense llar servei d'alimentació, d'higiene personal, atenció sanitària, activitats lúdiques, inserció social i llit per a dormir en un lloc segur i fora del carrer durant el confinament i la pandèmia del coronavirus.

Tramitació de prestacions

D'altra banda, la Regidoria de Serveis Socials ha explicat que "està aprofitant el confinament en els espais tutelats pel consistori per a iniciar els tràmits de sol·licitud de la Renda Valenciana d'Inclusió" en els casos en què siga possible a les persones sense sostre allotjades en aquests recursos, segons ha anunciat aquest dilluns l'edil.

La regidora ha afirmat que "un dels problemes a l'hora de poder sol·licitar aquestes ajudes és el desconeixement per part de les persones que es podrien beneficiar".

En aquest sentit, ha destacat que el personal que atén aquests recursos està "aprofitant que ara estan sota un seguiment molt detallat per part de l'Ajuntament per a informar-los i poder gestionar ajudes a les quals es poden acollir per a fomentar la seua inserció social".

Per part seua, la regidora d'Esports, Pilar Bernabé, ha agraït a la Federació de Natació de la Comunitat Valenciana la posada a la disposició d'unes instal·lacions "en perfectes condicions per a rebre a les persones sense llar".

Igualment, ressalta que el personal de la federació està col·laborant amb l'Ajuntament per a atendre les necessitats d’aquest col·lectiu. Igualment, ha traslladat aquest reconeixement a l'empresa que gestiona el menjador de la residència de la Petxina que serà l'encarregada de subministrar els menús a les persones allotjades.