Coronavirus.- Els 88.973 test seran per a personal sanitari i essencial, residències i treballadors que es reincorporen

Barceló, en la roda de premsa diària per a informar de l'evolució de la pandèmia, ha matisat que aquesta vesprada se celebrarà una reunió interterritorial perquè el Ministeri de Sanitat resolga els "dubtes" a les comunitats sobre els criteris d'obligatorietat tant dels test ràpids com de les mascaretes per a poder establir una planificació i saber "com i on hem d'actuar".

Així mateix, ha destacat que estan a l'espera que aquest dilluns arribe un nou vol amb 506.800 mascaretes quirúrgiques, 994.450 guants, 216.860 EPI i 60.000 ulleres. Barceló ha aclarit que en aquest carregament no s'esperen més respiradors però que hi ha més avions que arribaran aquest setmana amb material de protecció.

Barceló ha apuntat que els 88.973 test rebuts són "insuficients" per a poder aplicar-los a tota la població, però ha destacat que "encara queda temps" per a poder proveir-se ja que tot pareix indicar que l'alçament del confinament serà gradual.

En eixe sentit, ha assenyalat que encara que de les indicacions traslladades pel Ministeri es dedueix que els test tindran un caràcter voluntari el "lògic" és que conforme se'n vaja alçant el confinament es demane un certificat a les persones que es desplacen a treballar que no són portadors del virus per a "donar seguretat a la seua empresa i als seus companys".

Així, ha assenyalat que estan a l'espera que el Govern de Sánchez concrete com va a ser l'alçament de la hibernació econòmica per a poder planificar la realització dels test ràpids i quina logística s'aplicarà si donen positiu. Barceló ha descartat prendre la febra als empleats, com s'ha fet en altres països, per no ser una mesura fiable ja que "pot no tindre i als deu minuts sí".

De la mateixa manera, ha apuntat que el Ministeri ha d'aclarir no només el nombre de persones que de forma obligatòria hauran de portar mascaretes, sinó també durant quant de temps i si proveirà a la Comunitat Valenciana de la quantitat "tan important" que es requerirà. "Si el Ministeri marca que cal eixir al carrer amb mascareta es requereix un apilament d'un nombre molt important i ha de facilitar-les", ha assenyalat.

INFRAESTRUCTURES PER A LLEUS I ASIMPTOMÀTICS

Així mateix, ha destacat que la Comunitat Valenciana compta amb "prou recursos" per a allotjar contagiats pel coronavirus que es troben lleus o que estan asimptomàtics entre els llits d'hotels, les instal·lacions de l'antiga Fe de Campanar i hospitals de campanya que seran per a casos lleus que no puguen estar en les seues cases o asimptomàtics, aquells malalts que estan incubant el virus encara que no tinguen símptomes.

Sobre aquest tema, ha aclarit que l'Hospital Doctor Esquerdo d'Alacant no acollirà malalts de coronavirus. Barceló ha assenyalat que estan ja treballant per a traslladar a l'Executiu aquest llistat però ha aclarit que encara disposen de "marge" per a tancar aquesta planificació. En qualsevol cas, ha recalcat que encara queden llits lliures en els hospitals de la Comunitat Valenciana.