Empreses valencianes s'uneixen per a portar més de 6.000 viseres 3D gratis a sanitaris i bombers

La cadena de solidaritat de les empreses valencianes per a intentar ajudar aquells professionals que estan en primera la línia de la batalla contra el coronavirus és una constant que no para. Diverses empreses valencianes dedicades a la impressió 3D s'han unit per a aportar el seu "granit d'arena" i distribuir viseres 3D gratuïtes entre aquells professionals sanitaris o bombers als qui els urgeix comptar amb algun material de protecció, encara que en aquest cas no estiga homologat.

Són empreses com Sirius Prototype, Mecadis Pro, 3D SAT o Herramienta Electrónica i autònoms com Austín 3DiEsPi o Antonio Carbonell que ja han imprès més de 3.000 viseres 3D que han portat a professionals sanitaris dels hospitals Gregorio Marañón i 12 d'Octubre de Madrid, en el Severo Ochoa de Leganés, del Centre de Salut Cuenca IV i Hospital Virgen de la Luz de Conca, en els hospitals valencians de la Fe, Malvarrosa, Doctor Peset i General, en l'Hospital de Manises, i entre altres sectors com els bombers.

Ara estan centrats en la producció d'altres encàrrecs per a 3.000 viseres més, a raó de unes 300 al dia. Serveixen a particulars que ho demanen. Van començar fabricant per a familiars i coneguts - principalment del sector sanitari- que ho demanaven, i ara s'ha corregut la veu i la demanda els desborda, ha explicat a Europa Press el director de Sirius Prototypes, Francisco Santos.

De fet, altres companyies com Global Omnium els han donat material perquè puguen seguir fent més viseres i animen a totes aquelles que desitgen col·laborar a aportar material. Després són els professionals els que arrepleguen les comandes, sempre a títol particular, no per part de la institució en la qual treballen.

Santos ha relatat l'origen de la iniciativa. Tot va sorgir quan una amiga seua, mèdica, li va cridar "desesperada" per la falta d'Equips de Protecció Individual (EPI) en plena emergència sanitària arran de la crisi del coronavirus. Des d'aleshores, si els demanen ajuda "tot el que puguem fer, ho fem".

"Ens posem en la pell dels sanitaris, allò que estan vivint ells és una barbaritat", ha lamentat. Així, a pesar que aquestes viseres no compten amb l'homologació oficial, esperen poder aportar alguna cosa a aquests professionals amb el que ells saben fer. "No volem que ningú es quede penjat", ha remarcat.

Al llarg d'aquestes setmanes, Santos ha pogut comprovar que existeix "gent molt bona" i encara que confessa que a vegades s'"indigna" en veure que els EPIs oficials que demanden els centres no arriben i que els "ploren" per les viseres, motiva veure la solidaritat de la gent. "No deixarem ningú penjat", ha conclòs.