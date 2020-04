El Govern valencià estudia millores en el 'val beca menjador' si s'amplia el confinament

La Conselleria d'Educació de la Comunitat Valenciana està estudiant millores en el val beca menjador, el cupó de 60 euros per a comprar aliments, equivalent a 15 dies, que ha entregat a les famílies dels 58.925 alumnes beneficiaris del 100% de l'ajuda de menjador per raó de renda i dels 29 centres d'Educació Especial.

Es tracta d'un cupó vàlid en els supermercats Consum/Charter que permet adquirir menjar en una sola compra i, per tant, continuar gaudint de la beca malgrat les mesures de confinament derivades de l'estat d'alarma pel coronavirus.

Des del departament que dirigeix Vicent Marzà es mostren "molt satisfets" de com està funcionant aquest primer val i de com estan arribant les ajudes mitjançant aquesta nova fórmula. De la mateixa manera, agraeixen a la cooperativa valenciana Consum "el suport que està prestant" per a la seua implementació.

Encara que les famílies tenen fins a l'11 d'abril per a descarregar aquest cupó inicial, més del 85%, és a dir, unes 50.000, ja l'han obtingut. Aquest període comprén els 15 primers dies lectius de suspensió de les classes, és a dir, des del 16 de març fins al dilluns 6 d'abril, ja que el dilluns 19 de març (Sant Josep) va ser festiu en tota la Comunitat Valenciana.

Segons Educació, "per si és necessari emetre un segon val per a altres 15 dies, estem estudiant ja les millores a introduir i com es desplegarà l'ajuda", encara que afigen que encara és prompte perquè, en qualsevol cas, aquesta situació no es donaria fins a després de les vacances escolars de Setmana Santa i Pasqua, que enguany van del dijous 9 d'abril al dilluns 20 inclòs.

Quant a les incidències, des de la Conselleria afirmen que han sigut "molt reduïdes" i tenen a veure sobretot amb el bloqueig de la descàrrega en haver esgotat els tres intents o amb haver canviat de número de mòbil i no coincidir amb el que té el centre educatiu.

Aquestes incidències s'han solucionat a través de les gestions dels equips directius dels centres, que han actualitzat les dades i han generat un nou val. En el cas de les famílies que tenen mòbil sense connexió a internet, s'ha obtingut el cupó en els propis supermercats Consum, donat que tota la seua xarxa té connexió wifi.

El val beca menjador és intransferible i va dirigit al pare, la mare o tutor/a de l'alumne beneficiari i cal presentar el DNI per a fer-lo efectiu. En la Comunitat Valenciana hi ha 442 establiments de Consum i Charter que garanteixen que les famílies puguen accedir a un del seu municipi o en les localitats veïnes. Existeixen 83 establiments a la província d'Alacant, 65 en la de Castelló i 294 a València.

Abonament dels sous del personal

A més de mantindre la beca de menjador a l'alumnat que més ho necessita, la Conselleria d'Educació també garanteix els llocs de treball del personal del menjador escolar davant la impossibilitat de prestar el servei mentre dure la suspensió temporal de l'activitat educativa presencial.

D'aquesta manera, abonarà l'import del sou amb el complement i antiguitat corresponent així com la Seguretat Social del personal de cuina i monitors durant els dies que s'allargue la situació d'excepcionalitat.

En el cas d'empreses que presten el servei de menjador pel sistema de servei de càtering, s'abonarà la part proporcional de les despeses fixes de personal que els corresponga d'acord amb el nombre de comensals.