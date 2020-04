L'EMT negocia un ERTO després de la caiguda del 90% en el nombre de viatgers en els seus autobusos

L'Ajuntament de València ha aprovat l'inici de les negociacions amb els sindicats de l'Empresa Municipal de Transports (EMT) de la ciutat per a aprovar un Expedient de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTO) en l'empresa municipal. La mesura es produeix després de la pèrdua del 90% dels viatgers, la qual cosa comportarà un impacte de tres milions d'euros a l'abril en els comptes de la companyia municipal, segons les seues previsions.

Aquesta decisió ha sigutacordada en el matí d'aquest dijous en la Comissió de Seguiment de la Covid-19, amb la presència de l'alcalde, Joan Ribó, els vicealcaldes Sandra Gómez i Sergi Campillo, així com el regidor d'Hisenda, Ramon Vilar, el delegat de Mobilitat Sostenible, Giuseppe Grezzi i la delegada de Transparència i Govern Obert, Elisa Valía, els dos últims president i vicepresidenta respectivament de l'Empresa Municipal de Transports (EMT).

Fruit de la reunió, i una vegada analitzades les dades del servei públic prestat aquests dies i la seua repercussió econòmica, la comissió ha aprovat iniciar les negociacions amb els sindicats de l'EMT per a acordar l’ERTO, han informat des del Consistori.

El Govern municipal ha demanat a l'Empresa Municipal de Transports (EMT) de València iniciar formalment negociacions amb tots els sindicats amb representació en l'empresa per a acordar un ERTO que permeta fer front a la caiguda de viatgers de més del 90% a causa de les limitacions de moviment durant l'estat d'alarma.

Després de la predisposició dels representants sindicals a estudiar i negociar un ERTO, la Comissió de Seguiment de la COVID-19 ha apel·lat a la responsabilitat de totes les parts per a trobar una solució conjunta que permeta reduir l'impacte econòmic de la crisi sanitària i garantir el futur de l'empresa, la seguretat i la salut de tota la plantilla.

Des del passat 23 de març, la direcció i el comité d'empresa d'EMT han mantingut "constants reunions per a analitzar la situació actual i treballar conjuntament" en diferents mesures que permeteren fer front a la crisi sense perjudicar les condicions de la plantilla ni els llocs de treball, segons aquestes mateixes fonts.

Amb l'estat d'alarma decretat pel govern central, l'EMT s'ha vist obligada a reduir el seu servei en un 45% -respecte a un dia laborable-i adaptar la seua oferta a la d'un diumenge o dia festiu. Tenint en compte la reducció del servei i la caiguda de la demanda, a l'abril l'impacte de la crisi sanitària i les mesures de confinament serà d'uns tres milions d'euros, segons les projeccions realitzades per l'empresa municipal. En altres ciutats espanyoles com Sevilla, Màlaga o Valladolid ja s'han anunciat mesures similars en les pròpies empreses municipals de transport.

Mesures de protecció

Des de l'inici d'aquesta crisi sanitària, la comunicació entre la direcció de l'empresa i els delegats sindicals de prevenció ha sigut "constant", la qual cosa ha permés, segons indiquen, posar en marxa diferents mesures per a continuar oferint un servei essencial assegurant la protecció de la salut i seguretat dels seus treballadors i treballadores i de tot el passatge.

Entre aquestes accions es troba la instal·lació de mampares de plàstic per a aïllar l'habitacle del conductor respecte de la resta del vehicle o la prohibició de l'accés dels passatgers per la porta davantera per a evitar el contacte personal. També s'ha limitat el nombre de places en els autobusos per a evitar problemes de capacitat o afluència, seguint les indicacions del Reial decret del Govern central.