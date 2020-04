El portal eBiblio guanya 923 usuaris en una setmana i la descàrrega de llibres creix un 17%

La plataforma gratuïta de llibres electrònics eBiblio Comunitat Valenciana ha augmentat el nombre d'usuaris en 923 en l'última setmana i s'han descarregat un 17% més de continguts electrònics.

Des que la setmana passada la Direcció General de Cultura i Patrimoni ampliara l'oferta de lectura amb la incorporació de 350 nous títols i incrementant les llicències de descàrrega, eBiblio ha augmentat la seua activitat entre els usuaris que veuen en aquesta plataforma "una bona opció per a poder llegir des de casa en aquests moments de confinament decretat per l'estat d'alarma sanitària per a contindre la pandèmia de la Covid-19", destaca la Conselleria de Cultura en un comunicat.

La plataforma ha sigut usada des del 24 de març per 2.099 persones, que han realitzat 3.203 descàrregues de contingut electrònic. El portal eBiblio ofereix 3.088 llibres electrònics, 235 audiollibres, 34 vídeos i 26 revistes.

Es tracta d'un servici de préstec gratuït oferit a través de la Xarxa Electrònica de Lectura Pública Valenciana. Solament es necessita tindre carnet d'usuari de la biblioteca. Si no es té, la Generalitat ha habilitat la possibilitat d'aconseguir un de forma temporal i excepcional.

Cal enviar un correu electrònic amb les dades (nom, cognoms, DNI, direcció i correu electrònic) a infoxlpv@gva.es i sol·licitar un carnet per una durada de sis mesos.

La Xarxa Electrònica de Lectura Pública Valenciana proporcionarà una clau que s'utilitzarà com a contrasenya per a accedir a la plataforma de préstec de llibres electrònics.