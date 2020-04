Monuments a les fosques i banderes a mitja asta: dol a València per la pandèmia

La Comissió Municipal de Seguiment de la pandèmia per Covid-19 ha aprovat aquest dimecres declarar des de hui dol oficial a la ciutat de València com a senyal de dol per totes les persones afectades per la malaltia i per aquelles que, lamentablement, han mort.

Per aquest motiu, determinats monuments de la ciutat romandran sense il·luminació, les banderes onejaran a mitja asta, i del balcó principal d'Ajuntament penja ja una pancarta commemorativa.

Així ho ha anunciat l'alcalde de València, Joan Ribó, al final de la reunió de la Comissió, al costat dels vicealcaldes, Sandra Gómez i Sergi Campillo. "L'Ajuntament de València duu a terme aquest senyal de dol per aquesta situació que està sent especialment dura emocionalment per als ciutadans i les ciutadanes. A la terrible tragèdia de perdre a persones volgudes s'uneix la impossibilitat de plorar-les i acomiadar-les", ha lamentat l'alcalde.

Per això, s'ha dirigit a tota la ciutadania per a expressar "la tremenda consternació de l'Ajuntament" i el compromís de "continuar treballant perquè aquesta situació passe el més prompte possible. L'Ajuntament protegirà a la ciutadania amb tots els mecanismes que tenim al nostre voltant per a mitigar les conseqüències d'aquesta crisi sanitària".

Ribó ha tingut paraules de solidaritat, en nom del Govern de la ciutat, cap a les persones que han perdut familiars i amics en el context d'aquesta pandèmia: "Res pot pal·liar la pèrdua d'un ser estimat a conseqüència de la malaltia. A més, les circumstàncies dificulten l'acompanyament de malalts o morts. Per això, l'Ajuntament de València se suma al seu dolor amb la declaració d'un dol continuat fins que superem aquesta crisi".

L'alcalde ha encomanat a la regidora de Gestió de Recursos, Luisa Notario, l'aplicació de les mesures que acompanyen aquesta declaració de dol, i que consisteixen en l'apagat de monuments, el simbolisme de les banderes i la col·locació d'una pancarta en la façana principal de l'edifici consistorial.

En total, s'ha acordat apagar 56 monuments (20 de la zona nord i 36 de la zona sud); entre ells, escultures en les rotondes, esglésies, places, edificis públics i monuments.

Entre els monuments que simbolitzaran amb el seu apagat el dol de la ciutat estan la Llotja de la Seda, l'església dels Sants Joans, les Torres de Quart, les Torres de Serrans, el Palau del Temple, el Palau de Justícia, la Catedral i el Micalet, el Palau del Marqués de Dos Aigües, les esglésies de Sant Martí i del Carmen, el Museu de la Ciutat, la Porta de la Mar i la plaça de l'Ajuntament.

A més, s'hissaran a mitja asta les banderes de la Casa Consistorial (dependències de la plaça de l'Ajuntament, del carrer Amadeu de Savoia i les alcaldies dels Pobles de València), la Llotja, les Torres de Quart i dels Serrans, la plaça de l'Armada Espanyola i alguns Organismes Autònoms Municipals, OAM, com el Palau de la Música o el Palau de Congressos. Així mateix, també en les reguardes de la Policia Local, parcs de Bombers i Parc Central.

Reunió amb l'arquebisbe

Al final de la reunió de la Comissió de Seguiment, l'alcalde de València, Joan Ribó, ha mantingut una reunió via telefònica amb l'arquebisbe de València, Antonio Cañizares, en la qual el primer edil ha abordat l'actual situació amb el representant eclesial. Tots dos han assenyalat la necessitat d'obrir vies de col·laboració per a poder disposar d'espais de l'església, si foren necessaris en qualsevol moment durant aquesta crisi.

Ribó ha valorat de manera molt positiva la receptivitat de l'Arquebisbat i la seua voluntat de col·laboració en bé de tota la ciutadania de València.