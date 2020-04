La UA i Escola Valenciana impulsen la UEM per a fomentar la difusió de l'educació multilingüe

L'objectiu d'aquest conveni és conformar, a partir de la cooperació entre les dos institucions, una unitat de treball per a fomentar la investigació i la difusió sobre l'educació multilingüe, tant en l'àmbit universitari com en diversos nivells d'ensenyament no universitari, ha indicat aquest dimecres la institució acadèmica.

L'acord preveu que la UA designe la persona que ocuparà la direcció de la UEM, a proposta de l'Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana i, també, que siga la UA qui aporte el material humà i els recursos per al seu funcionament.

Per la seua banda, Escola Valenciana promourà la constitució de grups de treball i d'investigació sobre educació multilingüe; facilitarà l'intercanvi d'experiències en aquest àmbit de coneixement entre escoles, centres d'educació secundària i universitats; aportarà materials curriculars i recursos per a l'assessorament i inventigación sobre educació multilingüe en el sistema educatiu valencià; i organitzarà trobades, cursos, seminaris, congressos, jornades i exposicions.

La UEM compta amb una comissió mixta per al seu funcionament, integrada per dos persones de la UA i dos d'Escola Valenciana. L'acord té una vigència inicial de quatre anys i ha sigut impulsat, per part de la UA, pel Servei de Llengües, dependent del Vicerectorat de Cultura, Esport i Llengües.

El vicerector Carles Cortés ha explicat que "la UA va ser la primera de les universitats valencianes que va crear la seua UEM en 2004 i amb aquest conveni amb Escola Valenciana, reafirma el seu compromís amb l'educació multilingüe en tots els plànols que ens ofereix l'àmbit universitari: suport i incentivament de la investigació, planificació i aplicació de la docència en diverses llengües, formació complementària i l'aplicació d'aquests enfocaments en els plans d'estudi, especialment en les filologies i els graus d'Educació, entre uns altres".

El director del Servei de Llengües, Ferran Isabel, ha indicat, per la seua banda, que la Unitat per a l'Educació Multilingüe "cobreix un espai d'investigació i intercanvi d'experiències que es complementa amb uns altres com la formació en capacitació de llengües o la realització dels tallers de llengües i cultures que el Servei de Llengües de la UA ofereix cada quadrimestre i que proporcionen un escenari de tot el que embolica l'aprenentatge d'una llengua en contextos multilingües".

Antoni Mas, professor del Departament de Filologia Catalana de la UA i director de la Seu d'Alacant de l'Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana, ha afirmat que "un sistema acadèmic avançat ha de preveure necessàriament una educació plurilingüe". "En el nostre cas per a aprendre valencià, amb la finalitat de normalitzar la nostra llengua i per a aprendre llengües estrangeres en un món cada vegada més multilingüe. Per aquest motiu, necessitem la UEM, una institució que amb criteris científics i amb experiència acadèmica s'encarrega d'avaluar programes per al sistema educatiu valencià".

Finalment, Elionor Ortolà, vicepresidenta d'Escola Valenciana, ha destacat que "la relació entre la Universitat i els centres educatius no només és enriquidora per a les dos parts, si no és enriquidora per a tota la societat, és condició necessària en la construcció d'un model educatiu de qualitat".

"Que vivim una realitat multilingüe és una evidència i les comunitats educatives ja fa temps que assagen les diverses maneres d'incorporar aquest fet a les aules, partint de les experiències d'èxit construïdes durant dècades amb programes d'immersió lingüística i d'ensenyament en valencià", ha continuat.

Amb aquest conveni, "el món de la investigació acadèmica es nodreix d'aquestes i altres experiències, construeix un relat rigorós i de conjunt i, també, enllaça amb els moviments internacionals que treballen en l'adquisició de segones, terceres i quartes llengües. El paper de la UEM és, precisament, afavorir aquesta tasca de connexió i intercanvi", ha resolt Ortolà.