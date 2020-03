Coronavirus.- Alacant ajorna les Fogueres a entre el 2 i 6 de setembre i demana que el 4 siga festiu autonòmic

20M EP

L'alcalde d'Alacant, Luis Barcala, ha emès un comunicat aquest dimarts en el qual anuncia l'ajornament de les Fogueres de Sant Joan, prevista com cada any per a entre el 20 i el 24 de juny, a la setmana del 2 al 6 de setembre. A més, se sol·licitarà al Consell que declare com a festiu autonòmic el 4 de setembre, a canvi del dia 24 de juny.