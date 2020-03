Coronavirus.- Morera proposa que Les Corts treballen al juliol i l'agost per a celebrar els plens suspesos

Encara que es manté la suspensió extraordinària, Morera ha defès que açò "no vol dir que la democràcia estiga paralitzada", ja que els grups segueixen presentant iniciatives en el registre electrònic. La proposta ha passat per la Mesa de Les Corts d'aquest dimarts, reunida de forma telemàtica.

El màxim òrgan de la cambra es tornarà a reunir el 7 d'abril per a decidir si convocar la diputació permanent, davant la petició d'algun grup. També hi ha un termini d'un mes per a convalidar un decret del Consell, Les Corts en un comunicat.

Mentrestant, tot el personal de la casa està disponible, teletreballant o de guàrdia, per a actuar "en qualsevol moment". En cas de convocar una diputació permanent presencial, comptaran "sense problemes" amb les persones necessàries per a desenvolupar-la com a marca la llei, complint amb les exigències de seguretat que imposa la pandèmia.

Els treballadors segueixen mobilitzats, juntament amb l'atenció telefònica de la centraleta i la seguretat de la Policia adscrita a la Generalitat i de l'empresa externa. Des de casa teletreballen informàtics, serveis econòmics, arxius, biblioteca, gestió parlamentària, serveis jurídics, transcriptors, registre electrònic, publicacions i seguretat.