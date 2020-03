ADU Mediterráneo segueix treballant en una nova oferta al València CF per a l'Operació Mestalla

ADU Mediterráneo ha indicat, en un comunicat, que "després de l'anunci del València CF sobre la pèrdua de l'exclusivitat en l''Operació Mestalla'" presentarà al club la seua nova oferta. Així, ha assegurat que "segueix endavant amb el projecte", anomenat Residencial Acequia de Mestalla, "a partir de hui, 31 de març, data en la qual estava previst firmar el contracte de compravenda".

"Sense perjuí d'açò, ADU Mediterráneo va a seguir buscantles adequades garanties financeres per al seu projecte amb l'objectiu d'aconseguir un nou acord de compra-venda amb el València CF satisfactori per a les dos parts", ha destacat en eixe sentit. Així mateix, ha recalcat que "de mutu acord, la cooperativa i el València CF també han convingut seguir col·laborant i treballant junts".

Referent a açò, l'entitat ha exposat que les gestions itràmits en les quals estava "treballant intensament", en la cerca de les garanties financeres que permeteren complir amb la seua oferta vinculant, "es reprendran immediatament després d'haver quedat suspeses des del passat 13 de març, a causa de l'estat d'alarma" decretat davant el coronavirus.

La cooperativa ha afirmat que "tots els professionals i entitats que col·laboren en aquest projecte continuaran fent-ho amb l'única fi de garantir el pla de viabilitat presentat a les entitats financeres" i aprovat per ella.

ADU Mediterráneo ha agregat que ha sigut "fins a hui, l'únic promotor que ha aconseguit presentar una oferta honesta i un projecte viable fent possible conciliar els interessos de la ciutat de València, els del València CF, els de la Generalitat valenciana i els de l'Ajuntament de València".

La cooperativa ha subratllat també "el gran esforç realitzat" per ella i pels seus assessors "per a afrontar aquest projecte urbanístic que portava més de deu anys paralitzat, procurant el benefici de totes les parts i renunciant en tot moment a valors i índexs especulatius en desenvolupar-se a través de l'economia social".

GARANTIA DE PAGAMENT

ADU ha insistit que presentarà un nou pla al València CF i ha detallat que canviarà la seua garantia de pagament. Referent a açò, ha assenyalat que "modifica definitivament la fórmula per a fer efectiva la compravenda dels terrenys, basant-se en les importants tornades i rendibilitats que llança l'explotació del terciari comercial; usos i activitats classificades com a extracooperatives i que, encara que compatible, no obeeix al seu objecte social renunciant, per tant, al seu desenvolupament i posterior engegada".

En aquesta línia, la cooperativa ha asseverat que en les últimes setmanes s'han mantingut contactes amb diferents fons d'inversió especialitzats en aquest tipus de desenvolupaments i ha afirmat que han sigut "diversos els que han mostrat el seu interés" a acompanyar-la enaquest procés, "a través de l'adquisició i explotació dels més de 50.000 metres quadrats que corresponen a la superfície bruta llogable del terciari comercial i els seus 2.000 places de garatge".

No obstant açò, l'entitat ha exposat que "desgraciadament, i malgrat els importants avanços assolits en aquestes negociacions, l'estatd'alarma" pel Covid-19 "va obligar a suspendre les rematades d'aquestes negociacions".

ADU Mediterráneo ha agregat que la nova proposta que presentarà formalment el València CF en les pròximes setmanes, "i quan les circumstàncies de l'estat d'alarma ho permeten", tindrà "certesafinancera, garantida per l'operador que finalment desenvolupe el terciari comercial i els seus diferents usos".

Després d'açò, ha indicat que es "destensa d'aquesta manera la pressió a la qual s'estava sotmetent a la comercialització i adjudicació de les vivendes, permetent flexibilitzar i modelar a les necessitats dels socis per a facilitar la seua incorporació en un període de temps molt més raonable i garantista".

En aquesta línia, ha insistit que "en els pròxims dies està previst que es reprenguen les converses i negociacions" entre els seus tècnics, els de el València CF i els seus assessors de Deloitte amb els fons d'inversió "per a ultimar l'oferta vinculant amb fermesa financera al més prompte possible".

"El fons d'inversió actua, en aquest cas i en ser una cooperativa de vivendes, com una ferramenta merament financera que presta el seu suport durant un període breu de temps, fins a l'entrega i possessió de les parcel·les resultants", ha matisat la cooperativa, que ha afegit que "en cap cas, es planteja l'explotació de les vivendes" i ha dit que és "plenament compatible amb l'objecte social que persegueix".

Sobre aquesta qüestió ha agregat que "el fons d'inversió ix de l'operació en el moment d'adjudicació i compra de les parcel·les, desenvolupant la cooperativa el projecte, gestió i execució de tots dos projectes, residencial i terciari". Ha declarat que "en aquesta nova fase segueix comptant amb operadors i empreses que com Edificaciones Mestalla van col·laborar en l'anterior fase".

ESTUDI DETALL

ADU ha comentat que "després de més d'un any d'intens treball" té preparat per a la seua "presentació definitiva la redacció de l'estudi detall, conforme al projecte de reparcel·lació pendent de la seua aprovació" i ha explicat que també ha culminat la redacció del projecte d'urbanització", que espera "presentar-ho definitivament i iniciar la seua tramitació una vegada siga reactivada la gestió administrativa" després de l'estat d'alarma.

La cooperativa ha destacat que l'estudi de detall i el projecte d'urbanització "han sigut, en tot moment, consultats i consensuats amb els tècnics del València CF" i de "les administracions públiques valencianes, respectant escrupolosament la doctrina i pautes marcades per l'aprovació definitiva de l'ATE".

D'altra banda, ha afirmat que el Consell Rector de la cooperativa de Vivendes Residencial Acequia de Mestalla aprovarà un nou pla d'aportacions i pagaments als cooperativistes, tant als ja inscrits com als futurs que s'incorporen al projecte.