Pluges persistents aquest dimarts a la Comunitat Valenciana acompanyades de nevades en l'interior de Castelló

En concret, el nord de Castelló està en avís taronja per neu, que pot deixar un acumulat de 5 centímetres en 24 hores, i per pluges, que deixaran 100 l/m2 en 12 hores, mentre que el sud de Castelló i el litoral nord de València estan en avís groc per precipitacions que acumularan fins a un màxim de 80 l/m2 en 2 hores.

D'aquesta manera, aquest dimarts clareja amb el cel cobert, amb precipitacions generalitzades per tota la Comunitat durant el matí i que seran persistents en la mitat nord durant la resta del dia, encara que s'espera que remeten a Alacant, on s'obriran alguns clars a la vesprada.

Per la seua banda, la cota de neu que podria situar-se al principi per damunt de 1400-1600 metres en el terç sud i al voltant de 600-700 neros en els interiors de Castelló i nord de València, pujant per damunt de 1400-1600 metres durant el matí. Vent variable fluix, amb intervals de nord-est moderat a fort en el litoral nord.

Les temperatures es mantindran amb pocs canvis, o aniran en ascens les màximes d'Alacant. Així, el termòmetre registrarà els 19 graus a Alacant i els 14 graus a Castelló i València mentre que les mínimes cauran respectivament fins als 11 graus i els 8 graus.