Puig demana seguretat per a empreses i treballadors i una "aplicació raonable" del decret del Govern

El president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha demanat seguretat per a empreses i treballadors davant la paralització de l'activitat no essencial a Espanya pel coronavirus, mitjançant una "aplicació raonable" del decret del Govern central.

Puig ha advertit del "fil" que separa els sectors essencials i no essencials i ha defès que la moratòria d'un dia era necessària. "No es pot a últimes hores posar en funcionament un decret i que la gent, ni empreses ni treballadors, tinga suficient temps per a preparar-se en aquesta situació difícil", ha exposat en À Punt sobre la publicació a última hora en el BOE.

Per tant, el també líder del PSPV ha reiterat la seua petició de "flexibilitat exigent" i d'"intentar un confinament màxim" com la millor manera d'acabar com més prompte millor amb la pandèmia, tractant d'"acomodar" la situació per a la major seguretat d'empreses i treballadors.

Sobre si la Generalitat planteja una alternativa, ha recordat el marc competencial autonòmic "absolutament limitat" per l'estat d'alarma a Espanya. "Volem col·laborar amb el Govern, empreses i sindicats per a una aplicació raonable del que ja s'ha decidit", ha afirmat en aquest punt de l'entrevista.

Debat "sa i necessari" entre autonomies

Respecte a les reunions de presidents autonòmics amb el cap de l'Executiu, Pedro Sánchez, ha defès que és "un debat sa i necessari que hauria de produir-se amb normalitat i no només en una situació d'excepcionalitat", amb la intenció d'aprofundir en l'estat autonòmic: "Serveixen per a enfortir Espanya i perquè ens coneguem i estimem més, solament es pot estimar des de l'enteniment".

En clau política, Puig ha tornat a agrair el paper dels partits de l'oposició i la seua "capacitat d'enteniment i diàleg des del començament de la crisi". "Ningú tenia la percepció que podíem arribar a aquesta situació; és així, ha passat a Itàlia, els Estats Units i Anglaterra", ha emfatitzat.

Ha garantit així que hi haurà temps d'analitzar totes les decisions, encara que ha posat l'accent que la Generalitat mai s'ho ha "pres de broma" i actua sobre la base de les recomanacions dels experts. "Tots som un equip i volem una cosa: acabar el mes prompte possible amb aquesta pandèmia que està matant i portant a milers de valencians als hospitals", ha reivindicat com a objectiu comú.

Com a balanç, el president valencià ha remarcat que "seria molt atrevit dir que hem passat el pitjor" i ha ressaltat que els efectes del confinament es perceben "a poc a poc" en l'evolució de contagis, malgrat les "tensions" en les UCI.