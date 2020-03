Coronavirus.- Barceló veu "insuficients" les compres de material del Govern central i insta a fer "un esforç major"

La titular de Sanitat de l'executiu autonòmic s'ha pronunciat en aquests termes en la compareixença d'aquest dilluns per a informar de la situació de la pandèmia a la Comunitat Valenciana en ser preguntada pels mitjans per si està "satisfeta" del repartiment de material sanitari que està duent a terme el Govern d'Espanya.

Sobre aquest tema, Barceló ha contestat: "Jo no entre en el repartiment, sí que dic que és insuficient". "Imagine que el Govern té per al repartiment molts més dades de totes les CA dels quals dispose i, per tant, entenc que està utilitzant diferents criteris, com el nombre de pacients amb Covid, el de professionals o la pressió assistencial", ha assenyalat.

"No tinc absolutament res a retraure -ha continuat- en un repartiment on totes les comunitats tenim el mateix problema, la qual cosa sí crec és que són insuficients les compres que s'estan realitzant des del Ministeri; no sé si està prevista l'arribada d'algun vol més (amb material), i l'esforç hauria de ser major".

"DIFÍCIL ANAR AL MERCAT MUNDIAL"

Així i tot, la dirigent valenciana ha subratllat que comprèn "el difícil que és anar al mercat mundial", ja que en eixos moments tots els països acudeixen a un mercat en el qual el principal proveïdor és la Xina, "amb totes les dificultats que ha tingut amb el tancament d'empreses" en haver sigut l'origen de la pandèmia.

"Hi ha dificultats per a portar eixe material; totes les comunitats autònomes estem intentant augmentar el nostre nivell de contactes per a poder portar material directament d'altres països però ara mateix hi ha grans tensions en el mercat", ha insistit.