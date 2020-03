Tu horóscopo diario: domingo 29 de marzo de 2020

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el domingo 29 de marzo de 2020. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Dile a tu pareja que la quieres y no dejes que las palabras no salgan de tu boca por una especie de pudor poco aconsejable porque es bueno para ti decir en voz alta lo que sientes y que no es muy propio de los de tu signo. Después de decirlo te sentirás mejor.

Tauro

No debes darle más vueltas a un asunto de alud porque ahora debes escuchar a tu organismo y hacerle caso. Quizá temas ir al médico, pero cuanto antes lo hagas, antes vas a resolver un tema que es más de prevención que de otra cosa. No te preocupes.

Géminis

Ponerse triste no es nada que no le suceda a todo el mundo de vez en cuando y debes permitírtelo si es así como te sientes hoy. Tienes tus razones y por eso nadie te lo va a echar en cara. Pero también es cierto que debes procurar distraerte un poco.

Cáncer

Aunque sea un día festivo, estarás pendiente de un tema profesional porque quizá te toque trabajar por causas ajenas a ti y eso no te apetecerá demasiado, pero tampoco podrás negarte. Alguien te ayuda en lo doméstico, en especial si hay niños cerca.

Leo

Libera las tensiones con algo de ejercicio o un paseo en compañía de una persona que te cae bien y con la que compartes ciertos mundos intelectuales o ciertas aficiones que te relajan mucho. Será la mejor manera de poner en orden tus pensamientos, dejando ir los más negativos.

Virgo

Si crees que no es importante acordarse de alguien por su cumpleaños, te equivocas, así que es muy posible que hoy alguien te lo recuerde y te lo eche en cara. Lo cierto es que esos detalles te conviene no olvidarlos, en especial con gente que se porta bien contigo.

Libra

Preocuparse de antemano es algo que no te conviene así que deja que el día pase con la mayor tranquilidad posible y no te plantees lo que sucederá si te han encomendado una labor nueva o comienzas un trabajo que desconoces. Ya lo solucionarás.

Escorpio

No pongas pegas a nada y no emitas una opinión negativa si alguien te invita a comer y más si es de la familia política, ya que cualquier comentario un poco fuera de lugar podría sentar mal y hacer de la jornada un momento desagradable.

Sagitario

Las redes sociales te van a tener muy pendiente hoy porque sigues una conversación o un comentario de alguien que te interesa mucho. No te sientas mal si no te hace el caso que tu crees que mereces y procura no perder demasiado tiempo con todo ello.

Capricornio

Te van a atenazar ciertos miedos que no son en absoluto reales. Si están relacionados con la salud, lo mejor es que no te obsesiones y no hagas caso a bulos o informaciones de redes sociales o de Internet poco contrastadas. No todo es cierto.

Acuario

No estaría de más que aclarases un poco más lo que deseas en el terreno afectivo, porque te dejas llevar por situaciones que en el fondo no son las que deseas. Ten valor y afróntalas y si no hay nadie que realmente te llene, puedes encontrar una soledad muy creativa.

Piscis

Hoy será un día muy pleno de satisfacciones para ti y recibes cariño y un montón de apoyo por parte de alguien de la familia. No te quedes en casa y reúnete con esos familiares que realmente necesitas tener a tu lado. Todo va a funcionar muy bien.