Sara Carbonero emociona a sus seguidores con una carta a su "yo" de hace diez años

Sara Carbonero está utilizando las redes sociales para evadirse durante esta cuarentena. La periodista decidió responder a aquellas preguntas que estaban en el aire y decidió publicar una emotiva carta para reflexionar sobre su "yo" de hace diez años.

A través de una fotografía antigua, Sara empezó su reflexión. “Una pregunta recurrente que me han hecho en alguna que otra entrevista es qué le diría a mi “yo” de hace 10 años y nunca he sabido muy bien qué responder", comenzó escribiendo.

"Creo que le diría que no perdiera el tiempo ni la energía tratando de controlar todas las situaciones porque al final, la vida nos descoloca a cada uno en su lugar. Que hay cosas que dependen de nosotros y otras que no. Que nunca dejara de soñar a lo grande , porque a veces los sueños se cumplen. Le diría que no dejara de hacer nada por miedo a arrepentirse porque siempre es mejor hacerlo que lamentarse por no haberlo intentado".

Además, la presentadora tiene claro "que no se puede gustar a todo el mundo y que no merece la pena perder un segundo en eso". Que lo más importante es expresar los sentimientos a las personas que tenemos alrededor y demostrarlo: "Que dijera muchas veces “te quiero”, que besara, tocara y abrazara mucho por si llegaba el día en el que no pudiera hacerlo".

Por último, habló del sufrimiento, algo que en el último año ha podido vivir en primera persona, al detectarle un tumor en el ovario. "Le diría que la vida puede cambiar en un abrir y cerrar de ojos y que si eso ocurriera tendría todo el derecho del mundo a llorar, patalear, enfadarse, sentir rabia, miedo, impotencia. A bajar. Hasta el fondo. Pero que después siempre, siempre sale el sol. Que transformara el sufrimiento en sabiduría porque como decía Dante, el que sabe de dolor, todo lo sabe", apuntó.