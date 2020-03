Coronavirus.- Una jove valenciana, atrapada a Austràlia dormint en una furgoneta: "Vivim una incertesa total"

"Ningú ens garanteix que puguem tornar. Estem vivint una incertesa total", relata en un vídeo difós en xarxes socials des de la seua furgoneta, amb un paper amb el lema '#Quierovolveracasa'.

Aquesta jove lamenta que el seu cas solament és un de més, doncs coneix gent que porta quatre dies dormint en aeroports o que ha comprat tres vols i tots han sigut cancel·lats sense reembossament. També està en contacte amb persones confinades en una casa o amb dos amics que divendres estan obligat a deixar el seu lloguer.

"Tots ens hem quedat sense treball, ahir ens van acomiadar a tots els 'backpackers' en el sector agrícola", conta Raquel, que dorm diàriament en una furgoneta quan "tots els càmpings han tancat i estacionar i pernoctar en el carrer és il·legal".

A aquesta situació se suma que "Austràlia és un país molt car si no tens treball, amb lloguers desorbitats i on els preus dels productes de primera necessitat estan pujant". "No sabem quant de temps anem a poder quedar-nos", reconeix.

De moment, Raquel i diversos dels seus amics intenten "sense èxit" trobar treball en granges, mentre molts hostals estan tancant i els bitllets a Espanya arriben a costar 20.000 dòlars: "Està sent molt difícil tornar; no ens volem arriscar a comprar un altre vol i que se'ns cancel·le".

Per part del Govern d'Espanya, aquesta jove assegura que els diuen que "no poden fer res mentre existisquen vols comercials". "Ens demanen encaridament que tornem a les nostres cases al més prompte possible, sobretot si no podem pagar-nos viure ací durant sis mesos sense treballar; el problema és que ningú ens garanteix que puguem tornar", recalca.

Mentrestant, la seua situació "no està regulada" davant les autoritats australianes: "No sabem què va a passar amb els visats, hi ha gent a la qual se li acaben i van a estar com a il·legals". També desconeixen si podran rebre ajudes si la pandèmia s'allarga massa.

"NO VOLEM QUE ENS REPATRIEN GRATIS"

Davant aquesta situació, Raquel defèn que "la solució és que els governs es posen d'acord" i, d'alguna forma, asseguren a tots els espanyols que estan atrapats en l'estranger que poden tornar a les seues cases.

"Per favor, no estem demanant que ens repatrien gratis ni ximpleries que estem escoltant, entenem que ara hi ha prioritats molt serioses; simplement volem que se'ns tinga en compte perquè vivim una incertesa total", prega.