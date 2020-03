La Policía Local identifica a 381 persona denunciando a 29 en las últimas 24 horas

Según ha confirmado el Ayuntamiento de Avilés en nota de prensa, la Policía Local no ha detenido a ningún ciudadano estas 24 horas, pero han controlado a 478 vehículos para comprobar su destino. Además este jueves la Policía local ha controlado las líneas de transporte público para realizar un seguimiento de los desplazamientos y hacer cumplir las reglas del confinamiento.

La Policía Local realizará este jueves el siguiente recorrido a partir de las 20 horas para agradecer la ciudadanía su comportamiento. Salida desde la Jefatura de la Policía Local de Avilés en C/José Cueto, C/Fernando Morán, C/Severo Ochoa, Avd./ Cervantes, Avd./ Portugal, C/ Río San Martín, Buenavista, C/ Leopoldo Alas, C/ Sabino Álvarez Gendín, Gendín, Avd./ Cervantes, C/ Valdés Salas, C/ Leopoldo Alas, C/ la Magdalena, C/ La Paz, C/ La Concordia, C/ Reconquista, C/ Fruela, C/ Covadonga, C/ Pelayo, C/ Gutiérrez Herrero, glorieta de Los Canapés, C/ Santa Apolonia, Bustiello (parada en la Casa Cuartel de la Guardia Civil), C/ Castaño, Avd./ Gijón, glorieta de Los Oficios, C/ El Muelle, C/ Emile Robín, Pz./ de Pedro Menéndez, C/ Pedro Menéndez, Cuesta de la Molinera, C/ La Fruta, Plz. España, C/ La Cámara, C/ González Abarca, Pza./ La Guitarra, C/ del Prado, C/ José Antonio Rodríguez y C/ José Cueto.