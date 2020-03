Comienza la operación 'lucir piernas': cómo deshacerte de la celulitis en casa en un solo paso (y por 17 euros)

No eres de los que está en contra de la celulitis. Sin embargo, el sedentarismo de estos días ha logrado que los hoyuelos en muslos y nalgas se profundicen algo más de lo que te gustaría. Lo peor no son estas marquitas naturales (y, por tanto, bellas), sino que no sabes por dónde empezar a tratar la piel de naranja y, claro, dadas las circunstancias, no te planteas dejar el chocolate que tan buenos momentos te está proporcionando...

Sentimos ser nosotros quienes te recuerden que estos cúmulos de grasa solo mejoran cuando una dieta equilibrada y variada, una hidratación constante y buenas dosis de ejercicio forman parte de nuestros día a día. Claro que, esto no significa que no se pueda echar una buena mano de la tecnología para acelerar un proceso con el que ganaremos en motivación y autoestima. Y, sí, nosotros hemos encontrado una herramienta con la que adentrarse en la Operación ‘lucir piernas’ va a ser mucho más fácil.

Hemos rastreado en Amazon un gadget de belleza de Medisana que, según aseguran sus fabricantes, ayuda a acelerar el flujo sanguíneo y a redistribuir los cúmulos de grasa bajo la piel. Una pequeña ayuda con la que acelerar un proceso natural que implica esfuerzo, pero cuya recompensa es más que gratificante... Y más si, en vez de invertir una fortuna, te llevas a casa por 17 euros este masajeador anticelulítico. Eso sí, corre: este chollo no durará mucho. Al ser una oferta flash estará disponible hasta la medianoche. Después, si quieres que forme parte de tu batallón contra la piel de naranja, deberás pagar los 30 que cuesta sin rebaja.

El masajeador anticelulítico de Medisana. Amazon

Un masaje reafirmante para difuminar la celulitis

Además de ser el top ventas de Amazon (y estar rebajado un 39%), este masajeador es apto para brazos, piernas, caderas y glúteos, lo que permite trabajar en sus dos intensidades las zonas más afectadas por la celulitis y modelarlas. Además, según aseveran sus fabricantes, este ratito de culto al cuerpo ayudará a descansar la mente y el resto de músculos, gracias al suave masaje que realiza en la piel. ¿Te animas a comprobarlo?

