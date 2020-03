L'Associació Valenciana d'Empresaris defèn que "no es pot parar més el sistema productiu"

L'Associació Valenciana d'Empresaris (AVE) defèn que el Govern central ha d'assegurar que "totes i cadascuna de les activitats de caràcter essencial i les de les seues indústries auxiliars es poden desenvolupar de la manera més eficient possible" durant l'estat d'alarma pel coronavirus, complint amb totes les mesures de seguretat i salut per als treballadors.

"No es pot parar més el nostre sistema productiu perquè les conseqüències i efectes en l'ocupació i en el nostre benestar com a país s'agreujarien no només en el curt termini, sinó també en el mitjà i llarg termini", adverteix en un comunicat.

Per a açò, AVE vés urgent i imprescindible que Espanya, "amb caràcter immediat", pose en marxa mesures com les de països del nostre entorn que contribuïsquen a pal·liar la baixada generalitzada de l'activitat econòmica com a conseqüència de la crisi.

Se suma així a les peticions de la Confederació Espanyola d'Organitzacions Empresarials (CEOE), recordant que la crisi sanitària no és exclusiva d'Espanya. "És una crisi global que exigeix actuar de forma coordinada en l'àmbit de la Unió Europea i d'aquesta amb la resta del món", defèn, i rebutja "disparitat de mesures ni d'actuacions perquè el compromís ha de ser global".

Per contra, l'associació valenciana lamenta que les mesures adoptades per a parar els contagis han produït "una caiguda alarmant de l'activitat econòmica". "Si serà temporal, està suposant greus efectes en l'ocupació, per a les empreses i per als autònoms", alerta.